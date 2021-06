Adriana Đurđević uživa u trudnoći, a na novoj fotografiji je pozirala s osmijehom od uha do uha te istaknula koliko jedva čeka postati majka.

Supruga našeg nogometnog reprezentativca Duje Ćaleta-Cara (24), Adriana Đurđević (29), uživa u svakom danu svoje trudnoće, a to ponosno ističe i na svojim društvenim mrežama. Na Instagramu je objavila crno-bijelu fotografiju na kojoj pozira s velikim osmijehom na licu, a u prvom planu je njezin trudnički trbuh.

"Svaki dan me dovodi bliže tebi", napisala je lijepa Adriana u opisu fotografije na koju je redom dobila samo komplimente. "Divna", "Ljepoto", "Presavršena", samo su neki od komentara njezinih odiševljenih pratitelja.

Podsjetimo, Adriana i Duje vjenčali su se krajem svibnja na tajnoj ceremoniji u Dubrovniku. Zaručili su tri mjeseca ranije, i to nakon četiri godine veze, a zatim su objavili i da će postati roditelj. Adriana je sredinom travnja za časopis Story otkrila da se već nalazi u drugom tromjesečju trudnoće, a priznala je i kako ona i Duje već znaju spol bebe, no to je odlučila zadržati za sebe.

Lijepa Dubrovkinja je zbog nogometaša preselila iz rodnog grada u Marseille, gdje on igra za istoimeni nogometni klub, a već neko vrijeme nose titulu najljepšeg domaćeg para.