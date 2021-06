Adriana Đurđević na Instagramu je objavila fotografiju na kojoj pozira u hrvatskom dresu, a poželjela je sreću svom suprugu na utakmici protiv Engleske.

Supruga našeg nogometaša Duje Ćalete-Cara, Adriana Đurđević, na Instagramu je objavila fotku na kojoj pozira u hrvatskom dresu. "Sretno tatice", napisala je uz fotku na kojoj je pokazala i svoj trudnički trbuščić.

O lijepoj Adriani uoči utakmice raspisali su se i britanski mediji, a The Sun se prisjetio i njezine fotografije iz 2018. godine kada je pozirala u toplesu s naslikanom hrvatskom zastavom na leđima.

Podsjetimo, Adriana Đurđević i naš reprezentativac Duje Ćaleta-Car vjenčali su se nedavno na tajnoj ceremoniji u njezinu rodnom Dubrovniku. Lijepa mladenka odabrala je vjenčanicu neobična kroja koja je sprijeda otkrila njezine vitke noge, dok se pozadi pretezao dugački šlep od tila. Mladoženja je nosio bijeli sako i košulju s leptir-mašnom te crne hlače.

Duje i Adriana zaručili su se prije tri mjeseca, i to nakon četiri godine veze, a zatim su objavili i da će postati roditelj. Adriana je sredinom travnja za časopis Story otkrila da se već nalazi u drugom tromjesečju trudnoće, a priznala je i kako ona i Duje već znaju spol bebe, no to je odlučila zadržati za sebe.

Lijepa Dubrovkinja je zbog nogometaša preselila iz rodnog grada u Marseille, gdje on igra za istoimeni nogometni klub, a već neko vrijeme nose titulu najljepšeg domaćeg para.