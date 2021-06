Adriana Đurđević oduševila je svoje pratitelje na Instagramu fotografijom na kojoj je istaknula trudnički trbuh u zanimljivo kupaćem kostimu.

Supruga našeg nogometnog reprezentativca Duje Ćaleta-Cara (24), Adriana Đurđević (29), u visokoj trudnoći uživa u tipičnim ljetnim radostima.

Dok je njezin dragi na Europskom nogometnom prvenstvu, lijepa Dubrovkinja odmara u svojem rodnom gradu i na Instagramu se neprestano hvali fotografijama u raznim badićima..

Sada je pozirala u još jednom zanimljivom jednodijelnom modelu koji je savršeno naglasio njezin trudnički trbuh koji više ne može sakriti.

"Pobjeći i sjediti na plaži u tišini, to je za mene raj", napisala je Adriana uz fotku, a uslijedila je lavina komplimenata na račun njezina izgleda.

"Divna", "Najljepša trudnica", "Prelijepa", pisali su joj vjerni pratitelji koji je i inače ispod svake nove fotke obasipaju komplimentima.

Podsjetimo, Adriana i Duje vjenčali su se krajem svibnja na tajnoj ceremoniji u Dubrovniku. Zaručili su tri mjeseca ranije, i to nakon četiri godine veze, a zatim su objavili i da će postati roditelj. Adriana je sredinom travnja za časopis Story otkrila da se već nalazi u drugom tromjesečju trudnoće, a priznala je i kako ona i Duje već znaju spol bebe, no to je odlučila zadržati za sebe.

Lijepa Dubrovkinja je zbog nogometaša preselila iz rodnog grada u Marseille, gdje on igra za istoimeni nogometni klub, a već neko vrijeme nose titulu najljepšeg domaćeg para.