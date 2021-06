Adriana Đurđević objavila je video na kojem sjedi u bazenu u žutom kupaćem kostimu.

Adriana Đurđević (29) blista dok iščekuje prvo dijete sa svojim mužem, nogometašem Dujom Ćaletom-Carom (24).

Lijepa pravnica objavila je video na Instagram storyju u kojem je pokazala kako se zabavlja dok njezin dragi igra na Europskom prvenstvu 2020. Na snimci Adriana sjedi na stepenicama u bazenu u žutom, jednodijelnom badiću s dubokim izrezom, a na usnama ima crveni ruž i kosa joj je raskuštrana zbog vjetra.

U njezinoj blizini je pas kojeg Đurđević zadirkuje i šprica vodom pa laje. Inače, supruga našeg nogometaša je nedavno podijelila fotografiju na kojoj pozira na plaži u dugačkoj lepršavoj haljini koja joj stoji kao salivena, a sudeći po komentarima ispod fotografije, nitko nije ostao ravnodušan.

"Ka i uvik gledan more ovu tajnu koja diše...", riječi su pjesme "Trag u beskraju" Olivera Dragojevića koje je citirala uz fotku nastalu u Marseillesu, gdje trenutačno živi sa svojim suprugom. "Savršena", "Wow", "Najljepša buduća mama", "Anđeo", samo su neki od komentara koje je dobila.

Podsjetimo, Adriana Đurđević i naš reprezentativac Duje Ćaleta-Car vjenčali su se nedavno na tajnoj ceremoniji u njezinu rodnom Dubrovniku. Duje i Adriana zaručili su se prije tri mjeseca, i to nakon četiri godine veze, a zatim su objavili i da će postati roditelj. Adriana je sredinom travnja za časopis Story otkrila da se već nalazi u drugom tromjesečju trudnoće, a priznala je i kako ona i Duje već znaju spol bebe, no to je odlučila zadržati za sebe.

Lijepa Dubrovkinja je zbog nogometaša preselila iz rodnog grada u Marseille, gdje on igra za istoimeni nogometni klub, a već neko vrijeme nose titulu najljepšeg domaćeg para.