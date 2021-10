Nakon što je najavila povratnički singl, Adele je osvanula na naslovnici časopisa Vogue kojom se pohvalila na svojem Instagramu i u kratkom roku skupila više milijuna lajkova.

Pjevačica Adele zvijezda je izdanja časopisa Vogue za studeni, čime se pohvalila i na svojem Instagramu.

Nakon što je skoro srušila društvenu mrežu video isječkom svoje povratničke pjesme koja će biti objavljena 15. listopada, fanove je raspametila i svojim izgledom na naslovnici "modne biblije".

"Predivna", "Adele ili Beyonce?", "Izgledaš nevjerojatno", "Wow, blistaš", "Obožavam te", "Savršena", "Blistaš", samo je djelić komplimenata koje je dobila za fotke s naslovnice na kojoj je istaknula dekolte u žutoj haljini, a brzo je skupila i milijune lajkova. Mnogi su pisali i kako je isprva nisu prepoznali, no svi su se složili da nikad nije izgledala ljepše i vitkije.

Adele je za Vogue dala i svoj prvi intervju od 2016. godine, a u njemu je, među ostalim konačno progovorila i o svojem velikom gubitku kilograma.

"Počela sam vježbati zbog anksioznosti jer bi se poslije osjećala bolje. Nikad mi nije bio cilj izgubiti kilograme, već postati jača i pružiti si svaki dan malo vremena za sebe, bez telefona. Postala sam ovisna o tome. Vježbam dva ili tri puta dnevno", ispričala je pjevačica, pa je opisala svoju rutinu vježbanje pomoću koje je izgubila 45 kilograma.

"Ujutro dižem utege, onda idem u planinarenje ili popodne boksam, a navečer radim kardio vježbe", otkrila je Adele koja je počela vježbati s osobnim trenerom u vrijeme kada nije imala nikakvih poslovnih obaveza, pa je naglasila i kako je svjesna da to nije nešto što si većina ljudi može priuštiti i da je povlaštena.

U intervjuu je progovorila i o svojem razvodu od milijardera Simona Koneckija s kojim je u braku bila pet godina i zajedno imaju osmogodišnjeg sina Angela.

"To više nije bilo to za mene. Nisam htjela završiti kao puno drugih ljudi koje znam. Nisam bila nesretna, ali bila bi da nisam odlučila staviti sebe na prvo mjesto. No nije se dogodilo ništa loše", kazala je.

Adele je nedugo nakon razvoda pronašla utjehu u sedam godina starijim sportskom agentu Richu Paulu, a vezu je nedavno potvrdila i na svojem Instagramu njihovom zajedničkom fotkom.

„Rich je sjajan i jako je duhovit, ali i pametan. Nije kao muškarci s kojima sam izlazila prije njega, njima je smetalo što privlačim pažnju, njega nije briga“, prokomentirala je pjevačica svojeg novog dečka.