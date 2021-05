Adele je danas jedna od najuspješnijih pjevačica u povijesti glazbe, a uspjeh albuma "21" može zahvaliti bivšem dečku koji joj je slomio srce. Povodom rođendana prisjetili smo se detalja iz njezine karijere.

Britanska diva Adele ovoga tjedna slavi 33. rođendan, a na svom je Instagramu objavila nekoliko novih fotografija. Pjevačica je posljednjih mjeseci iznenadila javnost svojim izgledom, a otkrila je i kako je izgubila čak 45 kilograma. Sudeći po fotkama, nakon toga je izgubila još 10 kila.

Adele je publiku diljem svijeta osvojila svojim glasom 2008. godine kada je objavila prvi studijski album, a nije trebalo dugo da postane jedna od najprodavanijih pjevačica ikada. Sljedeći album "21" iz 2011. godine osigurao joj je nekoliko stavki čak i u Guinnessovoj knjizi rekorda. Između ostalog, postala je prva pjevačica u povijesti koja je u isto vrijeme imala tri singla na Billboardovoj top-listi, a radi se o pjesmama "Rolling in the Deep", "Someone Like You" i "Set Fire to the Rain". Osvojila je i brojne nagrade između kojih je nekoliko Grammyja, a za naslovnu pjesmu filma "Skyfall" dobila je Oscara, Zlatni globus i Brit nagradu.

Prodala je preko 120 milijuna primjeraka svojih albuma te je jedna od najuspješnijih glazbenica na svijetu, a časopis Time ju je nekoliko puta proglasio i jednom od najutjecanijih ljudi na svijetu. I dok Adele na poslovnom planu samo niže uspjehe, u privatnom životu joj nisu često cvale ruže.

Pjevačica je na svojoj prvoj turneji 2009. godine upoznala muškarca 10 godina starijeg od sebe u kojeg se zaljubila na prvi pogled te su odmah počeli hodati. Nikada nije otkrila točan razlog prekidu, ali ni njegov identitet, a do danas mnogi samo mogu nagađati o kome se točno radi. Upravo njemu posvetila je neke od svojih najvećih hitova s albuma "21", a govorila je u intervjuima kako joj je bilo jasno da ta veza neće uspjeti, no teško se oporavila od prekida jer smatra da joj je on bio srodna duša. "Da ga nisam upoznala, mislim da bih ostala na istom mjestu na kojem sam bila prije svjetske popularnosti. Moram mu priznati da je on djelomično zaslužan za sve balade kojima sam pokorila top ljestvice", pričala je Adele.

Simona Koneckog upoznala je 2011. godine, a godinu kasnije rodio se i njihov sin Angelo James. Nakon što je rodila, Adele je priznala kako joj je majčinstvo uvelike promijenilo život i sam pogled na svijet. Godinama kasnije javno je ispričala svoju borbu s anskioznosti i napadajima panike, a jedno se vrijeme borila i s postporođajnom depresijom.

Godine 2017. pjevačicu su fotografirali s prstenom na ruci, a na 59. dodjeli Grammyja je potvrdila da je u braku sa Koneckim. Dvije godine kasnije su se rastali, no sve detalje razvoda držali su dalje od očiju javnosti zbog svoga sina. Pjevačica je i sa svojim odvjetničkim timom osigurala sve da ti detalji nikada ne izađu u medije.

Prije nekoliko tjedana saznalo se da Adele ponovno ljubi, no ponovno je tajanstvena oko svoje veze. "Očarana je njime i dok je odlučila kriti njegov identitet, ne skriva svoju sreću pred obitelji i prijateljima. Njihova je romansa iznenada počela prošle godine nakon što su popustile mjere lockdowna u Londonu, gdje Adele živi. Prijateljstvo je krenulo u neočekivanom smjeru nakon lude noći s alkoholom gdje su bili i njihovi zajednički prijatelji. Tada su shvatili da osjećaju nešto jedno prema drugome", ispričao je izvor blizak pjevačici za časopis Closer. Ranije su je pozvezivali s Chrisom Brownom i Drakeom, no te veze nikada nije potvrdila.