Adele je sa svojim ocem Markom Evansom prekinula kontakt 1999. godine, a iako je on pokušavao popraviti njihov odnos, to mu nikada nije uspjelo.

Samo nekoliko dana nakon što je pjevačica Adele proslavila 33. rođendan, stigla je vijest o smrti njezina otuđenog oca Marka Evansa, koji je u 58. godini izgubio bitku s rakom.

Iako mu je kći velika zvijezda s milijunima na bankovnom računu, Evans je umro u trošnoj kamp-kućici u parku prikolica u Južnom Walesu, u kojem je skromno živio posljednjih godina, a s Adele i njezinim polubratom Cameronom prije smrti nije imao nikakav odnos.

Njegov sin Cameron jednom je prilikom izjavio kako su se s godinama udaljili, dok Adele s ocem nije kontaktirala od svoje 11. godine.

Evans je njezinu majki Penny Atkins upoznao 1987. godine u jednom pubu i ona je dva tjedna kasnije doznala da je trudna. Odlučila je zadržati dijete i rodila je Adele kada joj je bilo samo 18 i pol godina. Zbog kćeri je pokušala pružiti šansu romansi s Evansom, no brzo su shvatili da nemaju puno toga zajedničkog i razišli su se kada je Adele imala tri godine.

Pjevačica se nakon toga povremeno susretala s ocem te je provodila školske praznike s njegovom obitelji, no 1999. godine prekinuli su svaki kontakt kada je on doživio emocionalni slom nakon smrti svoga oca, odnosno njezina djeda Johna. Nakon toga počela je njegova duga borba s ovisnošću o alkoholu.

Adele je jednom prilikom potvrdila je odrasla bez oca, no dodala je i kako joj nikada nije nedostajao. Mark je pokušavao popraviti odnos s njom, no to nije uspio ni kada je 2013. godine otkrio je da boluje od raka crijeva i izjavio kako samo želi svoju kćer natrag te priznao je da je bio loš otac.

"Vijest o smrti oca ju je potresla, no vjerujem i da to doživljava kao neko oslobođenje", kazala je bliska osoba pjevačice za Daily Mail.

Adele je bila bijesna kada je njezin otac preko medija pokušavao uvjeriti da je od njega naslijedila svoj pjevački glas jer joj je, kako je sama objasnila, ljubav prema glazbi usadila njezina majka te joj i pomogla da krene u glazbene vode.

Kada je ostvarila uspjeh, majci je kupila stan u Londonu vrijedan 600 tisuća funti, a iako joj je kći golema zvijezda, Penny živi daleko od očiju javnosti i nikada nije dala intervju za medije.