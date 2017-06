Španjolske vlasti ekshumirat će tijelo slavnog slikara Salvadora Dalija. Sud je to naložio kako bi se uzeli uzorci Dalijeva DNK za sudsku parnicu o njegovu očinstvu.

Tijelo Salvadora Dalija ekshumirat će se radi uzimanja uzorka njegovog DNK u sudskoj parnici. Pokrenula ju je žena koja tvrdi da je slikarova kći i da je njezina majka imala tajnu ljubavnu aferu s Dalijem 1956.

Salvador Dali preminuo je 1989. u 85. godini života. Sa suprugom i muzom Galom nije imao djece. Barem se do sada tako vjerovalo. No Maria Pilar Abel Martinez tvrdi da je slavni slikar nadrealist njezin otac. Kaže kako je imao aferu s njezinom majkom 1956. godine. Tvrdnju već godinama pokušava dokazati na sudu. Dalijevih bioloških ostataka i osobnih predmeta više nema, pa je sudac naložio ekshumaciju ostataka iz kojih će se izdvojiti DNK-a. Poznati forenzičar Dragan Primorac kaže kako je ovakav postupak vrlo rijedak.

"Kada je u svrhu kaznenih istraživanja, onda je to daleko jednostavnije postignuti kad jer imate razlog. Ali da se baš radi o utvrđivanju je li netko otac ili majka, to je nešto što baš nije često u sudsko - medicinskoj praksi", kaže Primorac.

Dali je pokopan u kripti ispod svojeg muzeja u gradu Figueresu, a test će dati vrlo pouzdan rezultat. "Kad se radi o ženskom potomku unutar obitelji, onda idete putem mitohondrijske DNA koja, nekoliko tisuća godina unatrag, je kod svakog ženskog potomka potpuno identična", nadodaje Primorac.

"Uvijek se pronađe dovoljno kvalitetne DNA da se utvrdi, ako hoćete, ponekad i počinitelj kaznenog djela, jer za to je potrebno svega nekoliko stanica. Što znači da je snaga analize DNA zaista, zaista ogromna i ja nikako ne dvojim, ako se bude radilo o tome da je on otac, da će to zaista biti utvrđeno."

Potvrdi li se da je Dali imao kći, moći će koristiti njegovo prezime i pripast će joj pravo na dio njegove ostavštine.

