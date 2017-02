Andreja Cekutu nedaleko od Novog Mesta u Sloveniji, nisu ubila samo dvojica poznanika, ubilo ga je cijelo društvo. Svi koji su vidjeli snimku, a nisu reagirali, jer da jesu prije, možda bi mu bilo spasa.

Snimke nasilja na društvenim mrežama postale su trend koji se širi svijetom, a stigao je i u naše susjedstvo. I to u najgorem obliku. Aleš Olovec i Martin Kovač nedaleko Novog Mesta nasmrt su pretukli svog navodnog prijatelja Andreja Cekutu. Premlaćivanje i iživljavanje trajalo je nekoliko sati. Sve su uživo prenosili uživo na Facebooku, a samo je jedna osoba prijavila policiji. Preminuo je dan poslije. Dvojac monstruma je u zatvoru, a motiv nezapamćenog zločina nepoznat. Ekipa Provjerenog posjetila je mjesto zločina i donosimo detalje ove montruozne priče.

Aleš Olovec (29) i Martin Kovač (20) na smrt su pretukli Andreja Cekuta, mladića koji im je navodno bio prijatelj. Pred sudom, Aleš se branio šutnjom, a stariji Martin izgovorio je samo jednu rečenicu.

''Rekao je da mu je žao i da je bio pod utjecajem alkohola'', prenijela je Mateja Roguljič, državna tužiteljica. Video je na svom profilu podijelio Aleš. Nakon privođenje u obranu je stala njegova majka, a izjavom sablaznila javnost.

''Pišete samo laži''

''Morali su ga jako, jako isprovocirati da je to išao napraviti'', rekla je majka Aleša Olovca. Alešovu majku posjetili smo tjedan dana kasnije. Mišljenje nije promijenila.

''Samo laži pišete, kao što ste napisali da su mu vrat prerezali. Ne dajem nikakve komentare, jer samo laži pišete'', rekla je.

Ne vjeruje da je za to sposoban. ''Ne, jer ga poznajem. To što se piše po novinama, to su same laži. Samo njih trojica znaju što se dogodilo. A ovdje naklapaju da ti se pomuti'', kaže Alešova majka. Na pitanje misli li da su se i drogirali tvrdi da zna da Aleš nije.

Okolnosti i motivi ovog monstruoznog zločina i dalje su obavijene veoma tajne.

Sve odvijalo u gluho doba noći s nedjelje na ponedjeljak. Počelo je alkoholiziranjem u jednoj kući, a nastavilo svađom. Andrej nakratko napušta društvo, a vraća se ne sluteći da odlazi u smrt.

''Otišao je biciklom i vrlo brzo se vratio. Nakon toga svađa se nastavila i prerasla u brutalno tjelesno obračunavanje'', rekao je Matijaž Štern pomoćnik vođe sektora kriminalističke policije PU Novo mesto.

Obračun se nastavio na livadi ispod kuće. Aleš i Martin mobitelom snimaju iživljavanje i sve uživo prenose na Facebooku. Andrej je na snimci izobličen, hropće, a Aleš ga omolavažava.

Nazvali žrtvinog brata

Ne staju na tome. U jednom trenutku, zovu i Andrejevog brata. ''Nisam se javio, bilo je tri sata i 15 minuta, a ujutro sam se morao probuditi i ići raditi pa se nisam javio. Ne znam. Možda su mi htjeli reći da mi je brat na pola mrtav pa da i ja dođem i dobijem batine'', ispričao je Dejan Cekuta brat Andreja Cekute.

Iako se sve odvija iza ponoći, mučenje u tom trenutku gleda nekoliko tisuća ljudi. Neki lajkaju, a neki čak i dijele. Samo jedna osoba obavijestila je policiju.

''Da je na socijalnoj mreži u tijeku nasilje nad nepoznatom muškom osobom, da ima prerezan vrat i da se nad njim iživljavaju'', rekao je Štern.

Policiji je bilo potrebno sat vremena da utvrdi lokaciju. Dolaze i nailaze šokantan prizor. ''Kada su došli pronašli su mušku osobu s vidljivim ozljedama glave. Uhitili su dvije osobe'', kaže Štern. Bez svijesti i u kritičnom stanju, prevezen je u hitnu službu u Novom Mestu.

''Kad su ga doveli bio je životno ugrožen. Odmah smo pristupili reanimaciji i nakon toga podvrgnuli smo ga svim potrebnim pregledima i zaključili da ima teške ozljede glave'', rekao je Bojan Kostič.

Potom je prevezen u Ljubljanu, a dan poslije podliježe ozljedama. Pokopan je točno tjedan dana poslije. ''Ovo je praktički bilo mučenje'', kaže psihijatar Vlado Jukić.

''U svakom slučaju počinitelji se neće moći braniti da se radi o nekakvom nesretnom slučaju nehatu, smanjenoj namjeri osim one izravne namjere da se osoba de facto masakrira'', kaže kriminalist Željko Cvrtila.

Što se krije iza stravičnog ubojstva, pokušali smo i sami doznati. Kuća Martina Kovača, gdje je sve počelo, prazna je i zapuštena.

Već i prije prijetio

Oca s kojim je živio nismo zatekli. U okolici se uglavnom nalaze prazne vikendice tako da ne čudi da premlaćivanje nitko nije vidio. Sumještani uglavnom bježe od kamere. Rijetki žele pričati čak i neformalno. A o žrtvi i ubojicama, iako su ih slabo poznavali, imaju različite dojmove.

''Tu su radili drva za zimu, to je dosta vrijedan bio. To je bio splet okolnosti kako su se oni dobili, vjerojatno su nešto popili, priča na priču, tu je vjerojatno bio neki verbalni delikt, koliko smo ga mi znali bio je dobar dečko'', rekao je Drago Bučar, susjed Aleša Olovca.

No da je Aleš spreman na sve, dalo se naslutiti po Facebook statusima. Još u siječnju je prijetio žrtvi, a nešto ranije bio je izravniji: ''Što je meni ubiti čovjeka... Ja ću iz zatvora izaći van, ali ti iz groba nećeš pi..a ti materina.''

To, međutim, brat ubijenog Andreja nije nikada primjećivao. Brat,tvrdi, nije bio problematičan, iako su imalo nesretno djetinjstvo, jer su rano ostali bez majke.

''Aleš je kriv, Martin nije bio takav koliko sam ga poznavao, a s Andrejem se nisu poznavali dulje od dva-tri mjeseca', kazao je Dejan Cekuta.

Potvrđuje nam to i Alešova majka, koja nije bila oduševljena našim posjetom. Na razgovor je ipak pristala. ''Nisu bili svaki dan skupa, nisu bili svaki dan. Što se tu dogodilo, nemam pojma'', kaže Alešova majka. Ne vjeruje ni da je alkohol uzrok svega, jer je oko 11 navečer, kako tvrdi, razgovarala s njim.

''On mi je rekao da kartaju i da će odigrati još jednu partiju i dolazi. I to je to. Zvučao je normalno, da nisu bili pijani. Mislim Aleš nije bio'', kaže njegova majka. Otkad je završio u zatvoru, samo ga je nakratko vidjela.

Na pitanje što će sinu reći kad ga vidi odgovara: ''Maltretirati ga sigurno neću, razgovarat ćemo iskreno, tako je najbolje. Pitat ću ga zašto, kako, zašto, što je bilo, a hoće li mi reći ili ne.... Dovoljno je što je tu gdje je.''

Alešova poznanica stala je u njegovu obranu rekavši da se ubijeni Andrej upucavao njegovoj djevojci i ponižavao ga.

''Afektivna reakcija traje kratko, ono što traje, što ima određeni slijed, što postoji scenarij, nije posljedica afektivne reakcije nego jedne smišljene, inscenirane situacije'', dodaje Jukić.

Zasad, sve je okvalificirano kao kazneno djelo nanošenja teških tjelesnih ozljeda sa smrtnom posljedicom za što je predviđena kazna od 3 do 15 godina zatvora. ''Ako život jednog čovjeka vrijedi 15 godina zatvora, onda ne zna, to mi nije normalno'', kaže Dejan.

Ubojstvo gledalo 250.000 ljudi, policija dobila samo jednu dojavu

Za mnoge nije normalna činjenica da je snimku Andrejevog ubojstva pogledalo ukupno 250 tisuća ljudi, dok nije uklonjena.

Ovaj Facebook fenomen i stručnjacima je teško objašnjiv. Motivacije za objavu, ali i za gledanje snimke mogu biti vrlo različite.

''Ja ne pamtim slučaj da bi to netko prenosio na Facebooku ili neke druge aplikacije, to bi moglo upućivati na nekakvo upozorenje nekome drugome ili na nekakvu tešku, bezobzirnu i svirepu osvetu prema toj osobi, evo ja sam se sad osvetio neka svatko to vidi'', kaže Cvrtila.

''Vjerojatno je bilo onih koji nemaju dovoljno empatije za ubijenog, ali tu je postojala i znatiželja. Ljudi kada gledaju na tuđu nesreću onda su na neki način na nesvjesnoj razini sretni, hvala bogu nije se to meni dogodilo'', kaže Jukić.

Osveta se u ovom slučaju i dalje traži. I to od prijatelja brutalno ubijenog Andreja. I to ponovno na Facebooku gdje je otvorena grupa u kojoj se za ubojice traži doživotni zatvor. Zasad je prati 10 tisuća ljudi.

Možda se i tako najbolje može opisati ova priča u kojoj je osim dvojice ubojica, neposredno sudjelovalo 250 tisuća ljudi putem Facebooka. Ubojice su iz sigurnosnih razloga iz zatvora u Novom mestu premještene u Celje, a istraga se nastavlja.