U vrijeme požara u Grenfelld Toweru u Londonu Rania Ibranim bila je zatočena sa svoje dvoje djece od tri i pet godina na 24 katu "paklenog tornja". Dramatičan video koji prikazuje nju i obitelj dok pokušavaju izaći iz plamtećeg nebodera objavila je na Facebooku.

Rania Ibrahim (30) pokušala je sa svoje dvoje djece pronaći izlaz s posljednjeg kata gorućeg nebodera. Na snimci koju je uspjela objaviti na svojem Facebook profilu čuje se kako razgovara s nekim tko joj savjetuje da ne otvara vrata jer će u stan ući dim i neće moći disati.

Rania Ibrham and her two young children are #MISSING after #GrenfellTower fire.

Met Police casualty bureau line: 0800 0961 233 pic.twitter.com/hRp9jjcNt7 — Missing Kids Matters (@KidsofWorld) June 15, 2017



No, ona je ipak otvorila malo vrata i vikala u pomoć: "Halo, halo, dođite ovdje, brzo, brzo!"

Zatim joj muški glas govori: "Uđi unutra, dim ulazi", a onda se Raina čuje kako govori: "Ali ljudi su vani..."



Muški glas joj ponavlja da zatvori vrata, a ona odgovara da će izaći u hodnik. Potom opet viče: "Halo, halo, dođite!". Odgovara joj netko od susjeda, a ona se vraća u stan.

"O moj Bože", čuje se na snimci koja prikazuje i što se događa izvan nebodera.

"Policija nam govori da izađemo, ali cijela zgrada je u plamenu. Kako ćemo to izvesti?", čuje se kako govori nekome na mobitel.

"Zapeli smo na 23. katu. Previše je ljudi još zatočeno", govori muški glas.



Raniani prijatelji nisu je čuli od njezinih poziva za pomoć u noći požara. Otkrili su da je Rania iz Sudana, a na 24. katu Grenfelld tornja živjela je sa suprugom koji je u to vrijeme bio na službenom putu u Egiptu.



Suhair Sharif, njezina prijateljica, ispričala je kako se Rania uspjela spustiti na 23. kat, no tu joj se s djecom gubi trag. Rania je poslala i posljednju poruku drugoj prijateljici preko Snapchata u 2,45 sati na arapskom: "Oprostite mi svi. Zbogom."



"Vidjelo se da je u klopci, da nema kuda. Molila se i govorila: oprostite mi, zbogom", ispričala je njezina prijateljica Yaz za Good Morning Britain, a prenosi Daily Mail.