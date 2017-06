Vatrogasci su cijelu noć proveli gaseći vatru koja više od 24 sata i dalje ponegdje tinja u neboderu Grenfell u Londonu. U strašnom požaru smrtno je stradalo 12 osoba no ta će brojka rasti, s obzirom na 68 ozlijeđenih osoba, od kojih mnoge teško dok se za brojnim stanarima i dalje traga.

U Grenfell Toweru kojeg je u noći s utorka na srijedu zahvatio požar i dalje se može vidjeti vatra koja gori. To samo govori o razmjerima ove katastrofe u sjevernom Kensingtonu u kojoj je smrtno stradalo 12 osoba, a ozlijeđeno 74 od kojih je 18 u kritičnom stanju. U policiji kažu da će broj smrti sigurno rasti, a potraga za nestalima i dalje traje.

Vatrogasci pretražuju zgradu, stan po stan, sobu po sobu, kako bi otrkrili žrtve jer se ne nadaju da bi više itko mogao biti živ, piše Sky News.

"To je jako težak zadatak jer je u neboderu i dalje vrlo visoka temperatura, ima puno dima, srušeni su stropovi, propali podovi...Trebaju proći kroz gomilu pepela i namještaja, podići sve - traže žrtve a ne više preživjele", javlja novinar Sky Newsa koji je na terenu.



U zgradi od 24 kata i 127 stanova vatra je nekoliko stotina njezinih stanara (brojke idu od 400 do 600) iznenadila na spavanju. Prema izjavama svjedoka oni s najviših katova ostali su zatočeni, dok su neki u panici skakali kroz prozore. Tako je zabilježen i slučaj žene koja je s 10. kata bacila svoje dijete nakon što je bila sigurna da će ga uhvatiti netko od onih koji su stajali u podnožju zgrade. Beba je na taj način i spašena, no što je bilo s majkom, britanski mediji nisu još objavili.



Što je uzrok nesreće također nije poznato. Kako piše Guardinan, stručnjaci su pojasnili da se vatra neboderom širila neuobičajeno brzo. Zgrada je izgrađena 1974. no obnovljena je prošle godine. Požaru je trebalo samo 11 minuta da prijeđe put od 13 katova, a prema onome što su rekli vatrogasci, širenje požara "izravno je povezano" sa oblogom koja je postavljena na fasadu prilikom obnove.



Od 24 kata, prva četiri su poslovni dio. Vatra je pisanju medija izbila na 8. katu, odnosno četvrtom stambenom.



Požar je gasilo 250 vatrogasaca. Uspjeli su iz zgrade izvući 65 osoba dok su drugi koji su uspjeli sišli sami. Koliko točno ljudi je proglašeno nestalima nije objavljeno.