Nakon Rijeke i Osijeka, Nova TV donijela je sučeljavanje kandidata za gradonačelnika Splita koji su ušli u drugi krug lokalnih izbora.

Zašto mislite da bi vaša pobjeda Splitu donijela bolju kvalitetu života?

Željko Kerum: Zato što sam već dokazao da sam vizionar i građevinar. Građani su to prepoznali i zato sam pobijedio u prvom krugu.

Andro Krstulović Opara: Građani će u nedjelju birati pristojnog, radišnog i mirnog čovjeka, koji ima sjajnu viziju i odlučnost uvesti grad u 21. stoljeće, gdje nije bio već osam godina. Mi želimo grad za sve, a ne samo za pajdaše.

Kerum: Građani su mi 2013. dali pet mandata i rekli su da žele da Kerum bude u politici. Opara prima državnu plaću, a nikada nije radio ništa. Nije bio primjećen ni u Saboru ni u Gradskom vijeću. Da je Opara bio nezavisni, bio bi gori od Baldasara.

Krstulović Opara: Nemam što replicirati, gospodin Kerum je u prvom krugu napadao sve suparnike. Ja sam uredno dolazio na posao, svakog jutra zaradio svoju plaću. Sve firme gospodina Keruma su propale.

Kerum: Opara ne govori istinu, on izmišlja i ne vodi fer kampanju. Bavi se lažima i obmanama. Kad on kaže da sam ja ostao dužan, to nije točno. Ja sam državi za hotel Marjan platio 170 milijuna kuna. Neka Opara kaže što je to platio državi. Grad ću i dalje voditi kao tvrtku. Mi smo u mom mandatu poslovali pozitivno, pomagali smo nezaposlenima, studentima i umirovljenicima.

Ne možete pobijediti samostalno. Kako ćete to uspjeti bez glasova ljevice i stranke Pametno?

Kerum: Već sada imam 21 vijećnika da stvorim većinu. Četiri vijećnika iz HDZ-a, tri iz Mosta, tri iz Pametnog i tri iz SDP-a. Ja sam matematičar i računam čak i da nekolicina prebjegne - imat ću dovoljno. Uspoređivati mene i Oparu je kao uspoređivati gradilište i kazalište.

Krstulović Opara: Ovo je čista ilustracija koliko smo različiti gospodin Kerum i ja, kao crno i bijelo, kao dan i noć. Mi želimo grad za sve, a ne samo za tvrtku jednog čovjeka. Kritike upućuje gospodin Kerum, a sve su mu tvrtke propale. Ja sam 27 godina radio za jednu tvrtku, predstavljao Hrvatsku u svijetu.

Gospodin Kerum je već sve posložio. Ja se obraćam svim građanima koji se ne žele sramiti svog grdonačelnika i imati jednaku šansu u Splitu. Svi građani koji žele promjenu dat će potporu meni i mojoj listi koja je postigla najbolji rezultat dosad. Nemam što replicirati, imam ovdje 25 gusto pisanih stranica, imate li vi, gospodine Kerum ikakav program?

Kako biste riješili problem Spaladium Arene?

Kerum: Aneks ugovora je potpisan bez suglasnosti Gradskog vijeća. HDZ je stvorio taj problem. Spaladium Arena je završena puno prije moga mandata. Na tome je inzistirao Sanader prije nego što sam je postao gradonačelnik Splita.

Krstulović Opara: Grad Split je stvorio problem sa Spaladium arenom u vrijeme kad je gospodin Kerum bio gradonačelnik, i to samo zato što je on u blizini htio trgovački centar, a taj mu je centar bio konkurencija. Mi ćemo napraviti sve da to riješimo.

Jeste li razmišljali o prodaji gradskih dionica Hajduka strateškom partneru?

Kerum: Strateški partner je udruga „Naš Hajduk“ i ja sam za prodaju dodatnih dionica, ali da gradu ostane 26 posto kao kontrola. Navijače Hajduka je Opara nazvao orjunašima.

Krstulović Opara: Model za Hajduk je izvrstan, u trenutku kad osnaži, doći će trenutak da Hajduk razgovara s Gradom Splitom.

Biti pristojan i imati završen fakultet izgleda da je uvreda za gospodina Keruma.

Kako to da ste nula kuna potrošili na kampanju?

Kerum: Moj sponzor su firme mog sina i nećaka. Oparu financiraju firme koje rade za HDZ i tu će institucije imati posla.

Krstulović Opara: Mi smo sukladno zakonu i dobroj praksi sve objavili. U Splitu sa svakog zida visi veliki vođa Kerum. Ovo što imamo sada građani siguran sam da ne žele. Gospodin Kerum je jučer potrošio 70.000 kuna za oglas u Slobodnoj Dalmaciji.

Koja je najbolja osobina koju vidite kod svog protukandidata?

Kerum: Nikakvu. Jako loš čovjek.

Opara: Kerum je simpatičan, drag i veseo čovjek, i želim mu da i dalje uveseljava građane.

Izgledi u drugom krugu

U Dnevniku Nove TV sučelili su se HDZ-ov kandidat Andro Krstulović Opara, koji je u prvom krugu osvojio 26,1 posto glasova, i HGS-ov kandidat Željko Kerum, kojem je povjerenje dalo 30,4 posto splitskih glasača.

Kakve šanse ova dvojica kandidata imaju u drugom krugu istražila je i Nova TV na biralištima 21. svibnja kada se 39,2 birača izjasnilo da bi podržalo Oparu, a njih 38,7 posto Željka Keruma. Tada je bio i velik broj onih bez odgovora, čak 22,2. Opara može računati na 37,3 posto birača Marijane Puljak, dok će njih 15,2 posto prikloniti Kerumu. Glasovi SDP-ove kandidatkinje bit će podijeljeni između dva kandidata (25,4 posto Opari i 23,3 posto Kerumu), kao i glasovi birača Mosta (32,66 posto Opari i 32,9 posto Kerumu).

