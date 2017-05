Petar Škorić naglasio je kako SDP nakon propalog mandata gradonačelnika s Ivom Baldasarom sada "želi da se vratimo još više nazad i time potvrđuju da im je, kao i Kerumu, bitno jedino vlast i osobni interes, a ne interesi građana".

Predsjednik splitskog HDZ-a Petar Škorić u utorak je ocijenio "očajničkim potezom" istupe predstavnika SDP-a u kojima, kako kaže, izražavaju neizravnu potporu da se u drugom krugu lokalnih izbora za splitskog gradonačelnika glasa za kandidata Hrvatske građanske stranke (HGS) Željka Keruma, a ne za HDZ-ovog kandidata Andru Krstulovića Oparu.

"To mogu protumačiti kao potez očajnika, čime SDP potvrđuje da im nije stalo do budućnosti i boljitka Splita", rekao je Škorić. Naglasio je kako SDP nakon propalog mandata gradonačelnika s Ivom Baldasarom sada "želi da se vratimo još više nazad i time potvrđuju da im je, kao i Kerumu, bitno jedino vlast i osobni interes, a ne interesi građana".

"Vjerujem da će SDP-ovi, a i Kerumovi birači prepoznati pogubnost i destrukciju takve politike koja nas vraća u nerad, neznanje, stihiju i nazadovanje Splita", kazao je Škorić. Smatra kako je biračima jasan izbor da je Željko Kerum povratak u prošlost, a Andro Krstulović Opara bolja budućnost za sve stanovnike Splita, a ne, kako kaže, za jednu obitelj.

SDP-ova kandidatkinja za splitsku gradonačelnika Aida Batarelo, koja nije uspjela ući u drugi izborni krug, izjavila je ranije u intervjuu za portal Dalmacija danas kako u drugom krugu, 4. lipnja, neće podržati nikoga, a na upit tko od dvojice kandidata (Željko Kerum i Andro Krstulović Opara) ima više karakteristika za upravitelja gradom, ona je odgovorila - Željko Kerum.

Petar Škorić (Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL)

"Kerum zna upravljati velikim sustavom. On je shvatio kako to funkcionira. Četiri godine je malo za bilo kakve uspjehe, osobito u okolnostima javne uprave. S obzirom na to da je on to shvatio u svom, kako neki kažu, neuspješnom mandatu, a on misli da mu je bio uspješan, zna i svjestan je nekih grešaka koje je napravio. Vjerojatno će nastojati te greške izbjeći", ustvrdila je Batarelo.

Predsjednik splitsko-dalmatinskog županijskog SDP-a Arsen Bauk u izjavi Tportalu nije podržao formalno niti jednog od dvojice kandidata za splitskog gradonačelnika, no ipak je neizravno izrazio sklonost ka Kerumu.

"Ne postoji nijedan povijesni razlog zbog kojeg bismo spašavali HDZ od njihovih koalicijskih partnera. U županiji su s Kerumovim HGS-om partneri punih osam godina, a s Mostom su na državnoj razini surađivali u dva, doduše kratka mandata", rekao je Bauk. (Hina)