Riječani će u nedjelju birati gradonačelnika između Vojka Obersnela i Hrvoja Burića. Njih su dvojica u sučeljavanju u Dnevniku Nove TV odgovarali na pitanja Mislava Bage.

Mislav Bago: Što bi vaša pobjeda značila za Rijeku, što ona osigurava Riječanima?

Vojko Obersnel: Prije svega nastavak realizacije strategije koju smo usvojili prije četiri godine i koja je velikim dijelom realizirana. Do sada smo iz različitih europskih fondova osigurali tristotinjak milijuna eura i za europsku prijestolnicu kulture i za daljnji razvoj sveučilišta, čitavog niza komunalnih infrastrukturnih objekata i tako dalje.

Hrvoje Burić: Ona znači kompletnu promjenu poslovanja u Gradu Rijeci, restrukturiranje Energa, Autotroleja, jeftinije cijene komunalnih usluga, poziv investitorima i jedna sasvim druga Rijeka okrenuta mladim ljudima. Pozivam birače da izađu na izbore u što većem broju.

Mislav Bago: Je li danas Rijeka grad tvornica ili novih tehnologija?

Hrvoje Burić: Rijeka je postala spavaonica, danas nemate niti jednu investiciju, ništa se ne događa. Preskupe komunalne usluge "ubile" su Riječane. Moramo odmah promijeniti politiku grada Rijeke jer već 17 godina tapkamo na mjestu.

Vojko Obersnel: Upravo se počeo graditi novi turistički resort na Costabelli vrijedan 50 milijuna eura. Pripremljen je jedan od najvećih projekata u hrvatskoj, vrijedan 1,7 milijardi kuna u izgradnju uređaja za pročišćavanje voda i kanalizacije. Uz to je ta spavaonica, kako kaže gospodin Burić, po nekim istraživanjima definirana kao najugodniji grad za život od većih hrvatskih gradova u kojem je 2016. povećan broj zaposlenih za 3,6 posto, a broj poduzetnika za 1,3 posto, raste prihod firmi i dobit tvrtki za preko 60 posto.

Hrvoje Burić: Grad je u toliko bajkovitom stanju da su morali dvaput podići kredit da bi mogli isplatiti plaće.

Vojko Obersnel: To nije prvi put da iznosite neistine. Grad nikad nije dizao kredit za isplatu plaća. To ni po zakonu ne može.

Hrvoje Burić: Možete posuditi od drugog komunalnog društva po imenu Čistoća.

Vojko Obersnel: Nismo niti posuđivali novac.

Mislav Bago: Da li je danas Rijeka 2017. grad kvalitetniji i bolji za život?

Vojko Obersnel: Sva istraživanja ukazuju na to. Rijeka je grad, ako izuzmemo Zagreb, koji ima najveću prosječnu plaću u Hrvatskoj, otvorili smo čitav niz startupova, Europska je prijestolnica kulture, triput za redom proglašen najtransparentnijim gradom u Hrvatskoj.

Hrvoje Burić: Osim što je četiri puta izgubio Mediteranske igre. Ali sad ću vam reći primjer kako je grad ugodan za život što se tiče poduzetnika. Od najma prostora grad uprihodi 100 milijuna kuna od ukupno 650. Ali što se događa. Rijeka raspiše natječaj i za vrijeme natječaja radi prenamjenu prostora. "Nije neuobičajena prenamjena prostora ni tijekom natječaja", rekao Obersnel na suđenju bivšoj direktorici direkcije poslovnih sustava Željki Marković koja je pravomoćno osuđena na godinu i pol dana zatvora.

Vojko Obersnel: Ako se nešto tako i desi, to se desi iznimno. A kada se i desi, to se objavljuje i dostupno je svima. Svaka licitacija za poslovne prostore se snima i svatko može dobiti snimku tako javno provedene licitacije. Podsjetit ću da smo smanjili cijene početne cijene poslovnih prostora i komunalnog doprinosa upravo za proizvodne aktivnosti.

Hrvoje Burić: To je bilo prije četiri godine, a danas imamo slučaj suspenzije pročelnika za upravljanje gradskom imovinom. Recite mi koji se poduzetnik može javiti na natječaj, a tijekom natječaja se promijeni njegov smisao? To su protuzakonite radnje. Zato imamo antipoduzetničku klimu u Rijeci. Imamo situaciju s Energom koji za 4. mjesec nije izdao fakture jer kao razdjelnici nisu očitali ispravno. I premjestili su izdavanje faktura za listopad. To se namjerno radi kako građani Rijeke ne bi bili šokirani računima predizborno. To su igre i igrice.

Vojko Obersnel: Mi smo u zadnjih dvije godine smanjili cijenu toplinske energije za 25 posto i jedini razlog zašto nisu poslani računi je činjenica da je dio građana koristio grijanje, a dio nije i to bi moglo izazvati određene poremećaje upravo zbog korištenja razdjelnika. Zbog toga smo odlučili te račune uputiti tijekom listopada kada počne sezona grijanja.

Mislav Bago: Rijeka je 2020. Europska prijestolnica kulture, hoće li projekti obnova Galeba, upravne zgrade Rikarda Benčića do tada biti spremni?



Vojko Obersnel: Naravno da hoće, za sve te projekte već je izrađena dokumentacija i izdane su građevinske dozvole. Ne bismo niti dobili novce od Europe da nema adekvatne dokumentacije.

Hrvoje Burić: Neće. Budem li gradonačelnik ja, sigurno hoće. Ali bivša gradska vlast nije to pokazala ni u jednom slučaju. Gotovo na svakom većem projektu u Rijeci imali smo dodatne radove i produženje rokova.

MIslav Bago: Direktor dramskog programa Europske prijestolnice kulture je Oliver Frljić. Hoće li on ostati na toj funkciji ako vi postanete gradonačelnik?



Hrvoje Burić: Već sam više puta rekao, politika se neće miješati u kulturu i toga ću se držati. Možda čovjek i sam ode, kao što je otišao s mjesta intendanta HNK Ivan Zajc. Sa svoje strane ću, kad budem gradonačelnik, izvršavati sve obveze sukladno ugovoru.

Vojko Obersnel: Priznajem da ne razumijem ovu naglu promjenu u stavu gospodina Burića. On se kao gradski vijećnik energično protivio izboru gospodina Frljića nazvavši ga čak javno moralno defektnim i uputivši mu čitav niz homofobnih uvreda. Protivio se i izboru gospodina Blaževića tako da se sad čudim ovom stavu da se politika neće miješati.

Hrvoje Burić: Ovo što tvrdi Obersnel je blaga neupućenost u događaje na Gradskom vijeću. Tko iole gleda Gradsko vijeće može vidjeti koliko je Obersnel nekulturan.

MIslav Bago: Hoće li stadion na Rujevici biti spreman za utakmice Lige prvaka?

Hrvoje Burić: Hoće, koliko mi je poznato gradi se sjeverna tribina. Smatram da će biti gotova za prvo pretkolo Europske lige.

Vojko Obersnel: Bit će, naravno, jer smo mi u dogovoru s investitorom odradili sve potrebne predradnje da sjeverna tribina bude gotova do prve kvalifikacijske utakmice.

Mislav Bago: Za koji bi veliki europski klub htjeli da dođe u Rijeku?

Hrvoje Burić: Bayern, Barcelona, Real Madrid

Vojko Obersnel: Evo da se u nečemu slažem s gospodinom Burićem, s tim da bih ipak prioritet dao Barceloni.