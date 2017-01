Vladinu namjeru renacionalizacije Ine djelomičnom privatizacijom HEP-a predsjednik SDP-a Davor Bernardić ocijenio je neodrživom i štetnom jer se "trguje energetom budućnosti o kojem izravno ovise svi hrvatski građani i gospodarstvo".

Stručna rasprava pokazala je da konsenzus oko otkupa Ine mora postojati, te da je model privatizacije HEP-a, kakav najavljuje Vlada, potpuno neodrživ, poručio je Bernardić nakon okruglog stola u Novinarskom domu.

Važno je pitanje javnog duga

Skup je okupio energetske i ekonomske stručnjake, SDP-ove bivše ministre i saborske zastupnike, a odazvao mu se i državni tajnik za energetiku i član Nacionalnog vijeća Mosta Ante Čikotić.

I Čikotić ističe da je riječ o pitanju od nacionalnog interesa, dodajući da je na skupu iznesen niz modela, no ni jedan od njih ne isključuje porast javnoga duga.

"Preuzimanje mađarskog udjela u Ini politička je odluka, znamo što želimo i u kojem smjeru idemo. U razdoblju pred nama radit ćemo na tom modelu i otvoreni smo za sve prijedloge i sugestije, no pitanje javnoga duga jako je važno jer moramo biti ozbiljna država", poručio je Čikotić u izjavi novinarima nakon skupa.

Bernardić ističe kako je model koji uključuje privatizaciju HEP-a "definitivno neodrživ", a SDP-u je najbliži model "energetskog holdinga" kojim bi se HEP dodatno osnažio, osigurao hrvatsku energetsku neovisnost i uzeo uzde Ine pod kontrolu.

"To je model koji ne ugrožava i ne privatizira HEP i struju i ne ponavlja greške iz prošlosti, kada smo nespremni, zbog partikularnih interesa, prodali mnoge naše 'zlatne koke'. Ne smijemo ponoviti istu grešku kada je u pitanju HEP", rekao je Bernardić.

Ističe da je HEP danas financijski stabilna kompanija, ima tri milijarde kuna kapitala za akvizicije i vrlo veliku vrijednost. HEP može u ovoj priči voditi aktivnu, a ne pasivnu ulogu, poručio je.

HEP je peterostruko veća tempirana bomba od Ine

Ekonomski stručnjak Josip Tica upozorio je na niz zamki koje bi donijela prodaja dionica HEP-a bez prethodno provedene regulacije tržišta.

"Prodali smo Hrvatski telekom bez regulacije digitalne infrastrukture, zatim Inu bez regulacije koncesija za eksploataciju nafte i plina, a sada imamo prijedlog da se slično ponovi i s HEP-om. HEP ima pet problema u smislu nereguliranosti, monopola i funkcija regionalnog razvoja, pa je peterostruko veća tempirana bomba u slučaju da odmah ide u privatizaciju", upozorio je Tica.

Kao posebno pitanje izdvojio je to što razvijeni dijelovi Hrvatske subvencioniraju distribuciju struje u nerazvijena područja. No, nijedan predstavnik Uprave to neće moći objasniti svojim dioničarima, pa će se, po njegovu mišljenju, ponovno otvoriti čitav niz pravnih pitanja.

Upitan za alternativne modele otkupa Molova udjela u Ini, istaknuo je da postoje tri modela - izdavanje državnih obveznica što znači i povećanje javnoga duga, zaduživanje dijela javnoga sektora kako bi se ojačala financijska poluga države, te prodaja monopola na distribuciju struje, što je - najgora opcija.

"Jednom kada prodate dio nečega, ako je taj sektor nereguliran, nakon toga je u političko-ekonomskom smislu izuzetno teško regulirati taj dio tržišta, gotovo nemoguće", istaknuo je Tica.

Novinare je zanimala eventualna odgovornost SDP-a, čija je Vlada vodila pregovore koji su doveli do gubitka arbitraže oko Ine, na što Bernardić nije izravno odgovorio, kao ni na pitanje treba li se potpredsjednicu Vlade Martinu Dalić izuzeti iz procesa odlučivanja o Ini, s obzirom na pokrenuti postupak Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa.

Plenković brani neobranjivo

Stajalište o mogućem sukobu interesa potpredsjednice Dalić, čiji je suprug član Uprave Ine, reći će Povjerenstvo, poručio je šef SDP-a kojemu je, kaže, žao što je premijer Andrej Plenković stao na stranu Martine Dalić "u pokušaju da brani neobranjivo".

Može se steći dojam da premijer štiti pojedinačne interese, no neovisno o odluci Povjerenstva, potpredsjednica Vlade više nije vjerodostojna da odlučuje o Ini, tvrdi Bernardić.

Nije htio komentirati ni činjenicu da se Most ne miješa u slučaj potencijalnog sukoba interesa Martine Dalić, a zbog sličnog slučaja tražio je opoziv bivšeg potpredsjednika Vlade Tomislava Karamarka, uputivši novinare da o tome pitaju Mostovce.

Jedno od novinarskih pitanja odnosilo se na prikupljanje potpisa u Saboru o izglasavanju nepovjerenja ministru znanosti i obrazovanja Pavi Barišiću zbog plagiranja, na što je Bernardić rekao da će SDP "sigurno svojim potpisima pridonijeti tome da Barišić više ne bude ministar, čiji je krimen toliki da ga uskoro više ni premijer neće moći braniti".

Istaknuo je i kako očekuje da će ih Mostovci podržati u svim razumnim inicijativama, uključujući i zahtjev za opozivom Barišića. (Hina)