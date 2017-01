Podsjetimo, Povjerenstvo je u utorak zaključilo kako "Martina Dalić nije primjereno upravljala situacijom potencijalnog sukoba interesa".

"Sukob interesa nije realiziran, no postoji potencijalni sukob interesa kao i opasnost da on u bilo kojem trenutku postane stvaran. Postoji privatan interes i on je financijske prirode", kazala je Dalija Orešković, predsjednica Povjerenstva.

Povjerenstvo je stoga, donijelo odluku o pokretanju postupka u slučaju Martine Dalić.

Nedugo nakon toga oglasio se premijer Andrej Plenković i podržao svoju ministricu, a već u srijedu HDZ je žestoko kritizirao Povjerenstvo. Smatraju da široko tumače odredbe o potencijalnom sukobu interesa i ne vide sličnost sa slučajem Tomislava Karamarka.

Privatizaciju HEP-a, otkup dionica Ine, odnose koji se prelamaju i otvoren napad HDZ-a na Povjerenstvo za sukob interessa u Dnevniku Nove TV analizirao je Mislav Bago.

Puno se stvari i odnosa prelama kroz ovu priču o Ini i HEP-u. Kako tumačiš ovako otvoren napad HDZ-a na Povjerenstvo?

"Ina i HDZ se nikako ne vole. Sve HDZ-ove Vlade imaju problem, svi predsjednici HDZ-a i Ina. Ali mi ovdje govorimo o potencijanom sukobu interesa, a takvi žestoki napadi su već upućeni na Povjerenstvo za sprječavanje sukoba interesa. Već se spominje promjena Zakona. Ja bih to pročitao - promijenit ćemo Zakon, smijenit ćemo sve članove Povjerenstva. Martina Dalić je na samom početku mandata kao potpredsjednica Vlade jasno dala do znanja da je energetika - Ina u nadležnosti ministra energetike i da ona ne želi sudjelovati u odlučivanju oko Ine i da će se iz toga izuzeti. Naknadno je ministar Slaven Dobrović rekao kako je u cijelom ovom konceptu prodaje HEP-a da bi kupili Inu sve ministre i stručnjake informirala ministrica Dalić. Očito je ona u tome ključna osoba, osoba od povjerenja premijera Andreja plenkovića koja to sve radi. Tu su naravno, sve te dvojbe i još kad znamo da je njezin muž član Uprave Ine to je što Povjerenstvo mora propitivati. Kao što je to propitivalo kod svih ostalih dužnosnika u prošlim mandatima. Ja se sjećam isto tako da je dosta Milanovićevih ministara bilo propitivano, pa i ministar u prošloj Vladi. Prema tome, mi govorimo tek o otvaranju slučaja. To traje dva mjeseca. Pitanje je hoće li za dva mjeseca to Povjerenstvo utvrditi je li ministrica Dalić bila u sukobu interesa ili nije".

Mislave, jesu li u Vladi zapravo svjesni koliko bi dokumentacije morali priložiti ondje gdje stoji ime ministrice Dalić?

"Pa evo, samo za početak Povjerenstvo je već tražilo da mu se pošalje audio zapisnik sa sastanka premijera Plenkovića s vodstvom Ine. Onda su iz Vlade im poslali odgovor da nisu ništa snimali nego su Povjerenstvu poslali samo nekakve kratke natuknice. Premijer je na Badnjak rekao "Mi smo donijeli odluku o kupovini Ine". Sigurno će se tražiti dokumenti tko je bio na tim sjednicama, kako se glasalo, na osnovu čega su donijeli odluku... Premijer je govorio o tome da su napravljene analize. Zasigurno će se tražiti procjene, tko je radio analize i svugdje će se tu spominjati Martina Dalić ako potpredsjednica Vlade, kao osoba koja je u ovom sada slučaju u potencijalnom sukobu interesa. Tako da će to biti proces koji bi trajao dva mjeseca i vrlo vjerojatno će se tu tražiti stotine i stotine dokumenata i iskaza brojnih institucija".

Pozicija Mosta je ovdje vrlo zanimljiva. U istoj fazi postupka protiv bivšeg prvog potpredsjednika Vlade Tomislava Karamarka bili su vrlo glasni, čak ultimativni. Sad izbjegavaju reći bilo kakav stav.

"Na samom početku kad je izbila afera to je bilo gotovo slično ovom slučaju. Ali, kad je došla "afera konzultantica" onda je to praktički eksplodiralo. Ja bih se našalio i rekao da je hidrant ispred Markova trga eksplodirao ta bi se Vlada raspala kakvo je bilo nepovjerenje. Mislim da Most traži način da cijeli ovaj projekt zapravo ne prođe. Oni su načelno za to da Ina bude u hrvatskim rukama, ali sami kažu da postoje još neki modeli. Pa vidjeli ste nedavno na tiskovnoj konferenciji Vlade gdje potpredsjednica Dalić i potpredsjednik Ivan Kovačić praktički imaju sukob oko toga što je najbolji model i što nije najbolji model. Tako da mi se čini da je ovo početak još jednog spora unutar koalicije gdje Ina može biti početak kraja. Prošla je Vlada pala na Ini, ova se već počela ljuljati na Ini, a tek su na početku mandata".

