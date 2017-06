U korištenju psovki i prostota, mi smo jedan od vodećih naroda. Upravo jedan takav incident obilježio je prošli tjedan, kada se dogodio presedan. Huligani su zbog psovki upućenih Janici Kostelić završili u pritvoru. Ta ekspresna i rigorozna policijska intervencija podijelila je javnost.

Mnogi su komentirali kako je zatvorska kazna prestroga, jer na javne je osobe napada bilo i prije, i nitko prije nije završio iza rešetaka. Međutim, razlika u ovom slučaju je što je sama Janica Kostelić prijavila incident.

Napad na Janicu Kostelić podijelio je javnost i podsjetio na jednu ružnu činjenicu - kako zaustaviti javne napade i vrijeđanja.

Vrijeđati javno, u Hrvatskoj je postalo uobičajeno, pa su tako na meti bili mnogi. Od Mirjane Rakić, preko Zorana Milanovića, koji je na uvrede uzvraćao uvredama, do Zdravka Mamića kojemu je to jednostavno postalo dio imidža.

"Ono što smeta mene i javnost, je to da imamo osjećaj da se radi o dvostrukim kriterijima i da se nekim drugim ljudima ne bi pomoglo ovako brzo i zaštitili ih, a političarima pomažu", kaže Tihomir Cipek.

Ante Tomić je čovjek koji se ovakvih uvreda naslušao u svom životu. No nisu samo uvrede u pitanju, bilo je tu i posipanja fekalijama po glavi i fizičkim napadima.

"To što se njoj dogodilo meni se to događa svaki dan i nikad nisam mislio da me država treba štititi. Ja sam nekako naučio živjeti s time. Dok me ne dodiruju, ili bacaju na mene tjelesne tekućine, nemam nikakav problem", kaže Tomić.

S druge strane je Željka Markić, žena koja kako sama kaže je žrtva hajke koja traje godinama.



"Što se treba dogoditi da se svi potpuno ograde? Treba doći do fizičkog napda? Ovo je dovoljna opomena za sve", rekla je Markić.

Dok se ona u potpunosti slaže s kaznom navijačima, Tomić smatra da je pretjerana, a to misli i oporba na političkoj sceni.

