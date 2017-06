Slovenski premijer Miro Cerar u prvom obraćanju javnosti nakon objave presude Arbitražnog suda poručio je da je odluka konačna i pravno obvezujuća. Karl Erjavec, slovenski ministar vanjskih poslova, uvjeren je da će Hrvatska, prije ili kasnije, morati prihvatiti odluku Arbitražnog suda.

Slovenski premijer Miro Cerar, rekao je da je presuda Arbitražnog suda konačna i pravno obvezujuća. "Došao je povijesni trenutak za Sloveniju. Odluku suda treba poštovati, stoga ću se kao predsjednik Vlade zauzimati da je jedinstveno prihvatimo unatoč tome da sva naša očekivanja nisu u cijelosti ostvarena", rekao je Cerar u prvoj izjavi nakon što je Arbitražni sud objavio svoju presudu kojom većina Piranskog zaljeva pripada Sloveniji.

Arbitražni sud za granični spor između Hrvatske i Slovenije odlučio je da Slovenija dobije doticaj svojih teritorijalnih voda i međunarodnog mora.

Cerar je rekao da će još danas nazvati Andreja Plenkovića. "Hrvatskog premijera ću pozvati na dijalog vezano uz implemetaciju današnje presude. Očekujem da će se Hrvatska odazvati i da ćemo se moći dogovoriti o daljnjim koracima za implementaciju presude. Za implementaciju imamo šest mjeseci", rekao je Cerar.

Dodao je da će sve probleme s Hrvatskom rješavati na razuman način. "Slovenija neće učiniti ništa što bi pogoršalo odnose među državama i državljanima", naglasio je Cerar, dodajući da će svojim državljanima koji žive uz granicu što prije razjasniti značenje presude.

Erjavec: "Danas sam doista zadovoljan"

Karl Erjavec, slovenski ministar vanjskih poslova, u Haagu je komentirao presudu. "Danas je za Sloveniju povijesni dan. Učinili smo zadnji korak prema državnosti Slovenije", rekao je Erjavec, dodajući da je odluka Arbitražnog suda potvrdila da je Slovenija pomorska država, što će biti i ubuduće.

"Arbitražni sud je ispunio mandat, odredio je granicu Slovenije i Hrvatske na kopnu i moru. Načela su bila međunarodno pravo, pravednosti i dobrosusjedskih odnosa", rekao je vidno dobro raspoloženi Erjavec.

"Danas sam doista zadovoljan", naglasio je Erjavec, dodajući kako očekuje da će hrvatska strana poštovati presudu.

"Vjerujem da će prije ili kasnije hrvatska strana spoznati da je bila greška što nisu nastavili sudjelovati u radu arbitraže", rekao je Erjavec, dodajući da i on sam žali što Joško Joras, prema odluci, ostaje u Hrvatskoj.

"Važno je da smo postigli i naš vitalni cilj, da iz Piranskog zaljeva imamo pristup do otvorenog mora. Odvjetnici kažu da zapravo imamo teritorijalni kontakt s otvorenim morem. Prema zadnjim informacijama koje imam, najznačajnije stranke u opoziciji će poduprijeti ovu presudu iako vjerojatno neće svi biti zadovoljni, s obzirom na to da se bliže izbori", rekao je Erjavec.

"Prije ili kasnije, Hrvatska će morati prihvatiti odluku Arbitražnog suda"

"Nisam još razgovarao s hrvatskom kolegicom, ali uskoro će se dogoditi prilika za to. Slovenija će naprosto postupati u skladu s arbitražnom odlukom, a jednostrana postupanja su više karaktetristika hrvatske strane", rekao je Erjavec, dodajući kako se čudi što Hrvatska poriče postojanje arbitražnog postupka iako nije pokrenula postupak za njegov prestanak.

"Bojim se da će se Hrvatska naći u teškom položaju ako ne bude pratila naputke iz Bruxellesa. Do sada smo se mogli igrati, ali od danas je to dio međunarodnog pravnog poretka. Znam da imate političku krizu bez obzira na to što ste sastavili slabu Vladu, ali mislim da ta tema nije primjerena za internu politiku", rekao je Erjavec, obraćajući se hrvatskim novinarima.

Dodao je da će Hrvatska prije ili kasnije prihvatiti odluku Arbitražnog suda. "To je činjenica. Možemo s hrvatskom stranom razgovarati o tome na kakav način ćemo implementirati ovu odluku", rekao je Erjavec.