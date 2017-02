"Danas sam se prvenstveno susrela s američkim kongresmenima koji su ovdje. S njima sam razgovarala još i sinoć tijekom večeri, kao i s nizom drugih gostiju, ali posebno sam detaljno sad razgovarala sa senatorima McCaineom, Lindsayjem i drugima o stanju u području jugoistoka Europe, naravno, o odnosima između Hrvatske i SAD-a, kako ih i dalje unaprijediti, ali prije svega kako zadržati mir i stabilnost u našem susjedstvu", kazala je Grabar Kitarović.

With @SenJohnMcCain and @LindseyGrahamSC on challenges to stability and Euro-Atlantic perspective of SEE and on Croatian-US cooperation pic.twitter.com/GFEi7WuYK2