Samo dva dana Grabar-Kitarović je rekla da se Rusija miješa u euroatlanske integracije zemalja jugoistočne Europe.

Ona je u četvrtak, na skupu o Balkanu u glavnom gradu Bavarske, rekla da je miješanje nekih zemalja, posebno Rusije, prijetnja integracijama zemalja jugoistoka Europe u EU i NATO.

Sastanak s Lavrovom u subotu, na marginama konferencije o sigurnosti u Münchenu, predsjednica je ocijenila "vrlo pozitivnim i srdačnim".

"Gospodin Lavrov cijeni iskrenost, mi već godinama imamo dobar, konstruktivan odnos, uvijek smo bili iskreni jedni prema drugima", rekla je novinarima.

Upitana je li joj Lavrov zamjerio izjavu o miješanju u unutarnje stvari susjednih zemalja, odgovorila je da je njezin stav o Rusiji uvijek bio isti, kao zemlji koja ima utjecaja u tom dijelu Starog kontitenta, "što se među ostalim manifestira kroz investicije i gospodarsku djelatnost".

"Očekujem nastavak konstruktivnog dijaloga, međusobnog poštovanja i uvažavanja", istaknula je Grabar-Kitarović.

S Lavrovom se dogovorila da se poduzmu mjere kako bi se riješio problem zagađenja zraka iz ruske rafinerije u Bosanskom brodu, kao i poteškoće nekih hrvatskih tvrtki na ruskom tržištu.

Moskva je nedavno ukinula, pa potom vratila dozvole nekim hrvatskim prehrambenim tvrtkama koje zbog europskih sankcija nisu izvozile na rusko tržište od 18 do 36 mjeseci.

