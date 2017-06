Željko Kerum koji prema posljednjem istraživanju Dnevnika Nove TV tijesno vodi u bitci za splitskog gradonačelnika na Facebooku se još jednom osvrnuo na jučerašnji incident tijekom sučeljavanja s HDZ-ovim Androm Krstulovićem Oparom.

Željko Kerum još je jednom na Facebooku komentirao jučerašnji incident tijekom sučeljavanja s Androm Krstulovićem Oparom. Kerum je na kraju sučeljavanja verbalno izvrijeđao Oparu, a u jednom mu je trenu i fizički priprijetio upitavši ga "želi li kroše u glavu".

Kerumovu objavu prenosimo u cijelosti:

"Poštovani građani, jako sam potresen i žalostan zbog jučerašnjeg incidenta na sučeljavanju mene i Opare. Osjećam potrebu da vam iznesem istinu (koju možete provjeriti na videu). Naivno sam jučer ujutro prihvatio sučeljavanje u Slobodnoj. Prilikom izlaska iz kuće, žena mi govori: "Nemoj ići na sučeljavanje, upravo sam doznala ankete ,vodiš sa 45 posto ,a Opara 41 posto, namještaju ti igru!" Kazem:"Obeća sam doć."- i odem na sučeljavanje .Sada se zbog toga grizem. Putem zovem urednika i pitam koliko će trajati emisija i hoće li bit objektivna, on mi kaže da hoće i da će trajati 60 minuta. Dolazim, počinje snimanje, Opara me gleda agresivno .U pogledu mu se vidi suluda mržnja .U izlaganju sam puno bolji ,uvjerljiviji ,konkretniji i jasniji, prolazi 50 minuta ,Opara me provocira ,pita sta ga ne gledam u oči (znate one baze šta me gledaš, šta me ne gledaš). Izbjegavam provokaciju i govorim uredniku da vrijeme istječe, da se držimo teme ili idem ,emìsija se nastavlja ,Opara i dalje provocira i vrijeđa.



Upozoravm ga da prestane jer ću i ja njega počet vrijeđat, a on neće da prestane i počinju uvrede. Urednik vidi da novinari ne mogu kontrolirati situaciju i završava emisiju .Prestaje snimanje, skidam mikrofon, Opara se diže ,unosi mi se licem u lice! Računam da će me udariti. Kroz glavu mi prolazi priča kako je njegov predak u polju oparao nožem susjeda ,tako su i dobili obiteljski nadimak Opara! Izmičem se i kažem: "Šta gledaš? Dat ćeš kroše?" On viče: "Snimajte snimajte". Napuštam prostoriju i promrmljam: "pederčino".



Evo dragi sugrađani na koji način odrađuju izjavu premijera Plenkovića da će sve učinit da dobiju Split! ", poručio je Kerum.

Opara se povukao iz daljnjih sučeljavanja



Podsjetimo, Opara je jučer nakon incidenta kazao kako se povlači iz daljnjih sučeljavanja jer "sebe i svoju obitelj ne želi izlagati Kerumovom ludilu".

Kerum je pak jučer poručio da mu je žao, ali kako stoji iza svega što je rekao te je naglasio kako je snimka incidenta nelagalna.

Kerum i Opara u utorak su se sučelili i u Dnevniku Nove TV gdje su također pale teške riječi i optužbe.

Prema posljednjem istraživanju Dnevnika Nove TV Željko Kerum trenutačno računa na potporu od 45,4 posto splitskih birača, a Andro Krstulović Opara na 41,8 posto birača. No teško da se može govoriti o prednosti budući da je razlika unutar statističke pogreške.

Stručnjakinja za komunikaciju i kolumnistica portala DNEVNIK.hr Gabrijela Kišiček jučer je oštro osudila Kerumov verbalni ispad kazavši kako je nesposoban za javno komuniciranje.