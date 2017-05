Kolumnistica portala DNEVNIK.hr, komunikacijska stručnjakinja Gabrijela Kišiček kazala je kako je Željko Kerum nesposoban za javno komuniciranje.

Stručnjakinja za komunikaciju i kolumnistica portala DNEVNIK.hr Gabrijela Kišiček osvrnula se na današnji verbalni incident Željka Keruma koji je umalo završio fizičkim obračunom s njegovim protukandidatom u borbi za gradonačelnika Splita Androm Krstulovićem Oparom.

"Možemo reći da je Željko Kerum današnjim ispadom dotaknuo dno što se tiče kulture komunikacije. On je izrekao uvrede nekom drugom referirajući se na dno dna, a sada je sam pokazao da nema ni trunčice kulture i to ne samo one vezane uz komunikaciju", kaže Kišiček.

"Nesposoban za javno komuniciranje"

Stručnjakinja za komunikaciju ističe kako se Kerum pokazao kao iznimno nekulturan i neciviliziran čovjek nesposoban za javno komuniciranje.

"Iako se nakon prvog kruga izbora na trenutak učinilo da je pronašao neki modus komuniciranja u javnosti, sad se pokazalo da je to bilo samo privremeno. Ovo je njegovo pravo retoričko komunikacijsko lice. Riječi koje je on izgovorio ne možemo ni nazvati retorikom, to je najniži oblik komunikacije potpuno neprimjeren javnom govoru. Iako kaže da ih u javnom diskursu nije koristio namjerno, njihovo općenito korištenje je potpuno neprimjereno. Kada političar osjeti potrebu da na osobnoj razini napada svog oponenta time pokazuje svoju slabost, nesigurnost i strah od gubitka izbora.Kada to učini na ovakav način, Kerum zapravo poručuje kako će sada reći što god jer ionako nema što izgubiti. Pokazao je svoje pravo lice", kaže Kišiček.

"Uzaludna isprika"

Kerumovu ispriku ocijenila je uzaludnim pokušajem saniranja štete.

"Pokazao je nedostatak samokontrole. Ako ste javna osoba, morate se moći kontrolirati u javnosti. On je shvatio da mu je takav način komunicarnja nanio štetu. S tim diverzijama je li snimka nezakonita pokušao je sanirati štetu. No, takvu štetu je teško ispraviti. Shvatio je da je pogriješio i da to nije trebao napraviti, no shvatio je prekasno", kaže Kišiček.

Krstulović Opara je nakon incidenta poručio kako se povlači iz svih daljnjih sučeljavanja s Kerumom jer sebe i svoju obitelj ne želi izlagati "Kerumovom ludilu".

"Opara je tu situaciju okrenuo u svoju korist. Pored Keruma, svaka osoba izgleda kao kulturna i civilizirana. Ako Opara stane sa svim javnim istupima, on je na dobitku. Shvatio je da s Kerumom nema što raspravljati", zaključuje Kišiček.

Podsjetimo, Kerum i Opara u utorak su se sučelili u Dnevniku Nove TV gdje je također došlo do žestokog verbalnog okršaja.

Dr. sc. Gabrijela Kišiček radi na Filozofskom fakultetu u Zagrebu gdje na diplomskom studiju fonetike predaje Govorničku argumentaciju, Povijest govorništva, Govorništvo za nastavnike i Neverbalnu komunikaciju. Suautorica je knjige "Retorika i društvo" te autorica niza znanstvenih i stručnih radova iz područja retorike. Predsjednica je Odjela za fonetiku HFD-a te članica međunarodnih udruženja retoričara.