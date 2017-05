Željko Kerum je poručio kako je netko neovlašteno i protuzakonito snimao prepirku između njega i Opare.

Željko Kerum, kandidat za splitskog gradonačelnika na Facebooku je komentirao današnji incident nakon sučeljavanja u redakciji Slobodne Dalmacije kad je brutalno izvrijeđao i fizički zaprijetio HDZ-ovom kandidatu Andru Krstuloviću Opari.

"Dragi prijatelji, ja stojim iza onoga što sam govorio na sučeljavanju, a to što je netko neovlašteno i protuzakonito snimao našu međusobnu prepirku i ono što sam rekao u četiri oka, a zatim to još i objavio i pustio u javni prostor - to uistinu nije moja odgovornost.

Ja to u javnom prostoru nikada nebi izrekao, a svaki dan sam imao priliku. Žao mi je što se to dogodilo. Bez obzira što za objavu nisam odgovoran, ispričavam se svima koji se zbog toga osjećaju povrijeđeni", poručio je Kerum.

Andro Krstulović Opara nakon incidenta je otkazao sva daljnja sučeljavanja te poručio kako "ne želi sebe i svoju obitelj izlagati ludilu tog čovjeka".

Podsjetimo, pri kraju sučeljavanja, kad su već bili na izlasku, Kerum je eksplodirao i izvrijeđao Krstulovića Oparu.

Kerum je prema Krstuloviću sasuo niz brutalnih uvreda, te zaprijetio da će mu 'opaliti kroše'. Situacija je bila na rubu fizičkog incidenta