Upravo zato da bi vam dermatološki pregledi bili dostupniji i jednostavniji, dm od 2011. godine provodi inicijativu „Zaštiti se... i uživaj na suncu!“ u sklopu koje možete obaviti besplatan pregled kože i savjetovati se sa stručnjacima Hrvatskog dermatovenerološkog društva.

Samo ove godine dermatolozi su pregledali više od 1.800 ljudi, a na daljnje su pretrage uputili svaku šestu pregledanu osobu. Zato, kako biste opušteno i sigurno uživali u ostatku ljeta pridružite se dm-ovoj inicijativi „Zaštiti se... i uživaj u suncu“ i obavite besplatan pregled tijekom kolovoza u jednom od sljedećih gradova:

2. 8. 2025. Šibenik, Plaža Banj, 16-19 h

9. 8. 2025. Trogir, Ulica K. A. Stepinca na trgu u blizini ribarnice, 16-19 h

23. 8.2 025. Makarska, Gradska plaža Makarska kod Žute kuće, 16-19 h

30. 8. 2025. Dubrovnik, Park Luja Šoletića u Gružu, 16-19 h

Ako vam treba dodatan poticaj za preventivni pregled, kratko ćemo vas podsjetiti da je koža je najveći organ koji štiti od infekcija, dehidracije, a važna je za termoregulaciju, zaštitu od kemijskih tvari i ultraljubičastoga zračenja.

Bez obzira na to kada i gdje ćete obaviti dermatološki pregled, svaki dan držite se hlada od 10 do 17 sati jer prekomjerno izlaganje suncu kada je ono najintenzivnije, osobito bez adekvatne zaštite, dovodi do oštećenja kože kao što su ubrzano starenje, nastanak bora, hiperpigmentacija, i brojni drugi.

Prije izlaska iz kuće nanesite kremu sa zaštitnim faktorom 50, bez obzira na to je li oblačno ili sunčano i ne zaboravite – kremu morate obnavljati svaka dva sata. Uz kremu sa zaštitnim faktorom, dermatolozi savjetuju i nošenje adekvatne odjeće te pokrivala za glavu pri svakom boravku na otvorenom.