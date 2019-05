Osigurajte svaki zaron uz pregled u Poliklinici ARENA

Ronjenje kao sport privlači brojne entuzijaste, a važno je prije ronjenja, bilo da ste početnik ili iskusni ronioc, provjeriti u kojem je stanje vaše oralno zdravlje. Budući da je riječ o zahtjevnom sportu kod kojeg je bitno sveopće psiho-fizičko stanje, posebnu pozornost treba obratiti na zdravlje zubi i usne šupljine. Razlog tome je pojava Diver’s mouth sindroma.

Mnogi ronioci upoznati su s ovim sindromom do kojeg dolazi zbog promjene okruženja i tlaka na dubinama na kojima rone. Bol u čeljusnom zglobu, problemi sa zubnim mesom i zubobolja neki su od simptoma koji se pojavljuju kod ronioca zbog promjena kojima se izlažu ronjenjem na dubinama do nekoliko desetaka metara. Većina organa prilagođava se tim promjenama, no uho, sinusi i zubi posebno su osjetljivi na promjene tlaka. Barotrauma pojam je koji opisuje smetnje koje nastaju zbog promjene tlaka prilikom ronjenja, a razlikuju se ovisno o tome djeluju li na uho, sinus, glavobolju te imamo i dentalnu barotraumu i barodontalgiju.

Pregledi kod stomatologa prije ronjenja važni su kako bi se otkrili rizici za Diver’s mouth sindrom kao što su veliki karijesi, rubne pukotine ispuna, neadekvatno endodontski tretirani korijeni zuba, zubi koji su u procesu liječenja, bolesti zubnog mesa ili apscesi. Ponekad prilikom ronjenja ronioci mogu imati takve jake bolove (barodontalgija) koji mogu izazvati vrtoglavicu i gubitak svijesti što je i po život opasno. U slučaju da se dio zuba ili ispuna odlomi, postoji opasnost od gutanja ili gušenja tim dijelom, a ako postoje promjene na sluznici pri ronjenju može doći do krvarenja iz zubnog mesa.

PR

Poliklinika ARENA posebnu preporuku za redovne preglede daje upravo roniocima zbog pojave Diver’s mouth sindrom kako bi se preventivno djelovalo na moguće probleme. Doktora dentalne medicine u Poliklinici ARENA posjetili su zato preventivno i ronioci iz Dragor Luxa, specijalizirane prodavaonice s opremom za ronjenje. Bruno i Dražen su obavili klinički pregled, test vitaliteta i rentgensku snimku zubi, ključne pretrage prije ronjenja. Uz to je doktor stomatolog provjerio imaju li karijes, u kakvom su stanju stari ispuni i kakve su krunice, endodontske obrade korijena zuba te stanje sluznice radi provjere prisutnosti eventualnih patoloških lezija i slično.

Preporuka svim pacijentima je uvijek najprije dobra oralna higijena. U Poliklinici ARENA svaki pacijent dobiva prilikom pregleda savjete kako se brinuti za zdravlje zubi. Dobar početak je pranje zubi 2 puta dnevno, korištenje interdentalnog konca, profesionalno čišćenje kamenca, kao i redovne kontrole barem jednom godišnje.

Ako putujete na egzotične destinacije i planirate roniti, svakako ponesite tablete protiv bolova za prvu pomoć jer na takvim destinacijama ponekad nisu u blizini stomatološke poliklinike ili ambulante. Prije puta možete se opskrbiti opremom vrhunskih svjetskih proizvođača uz 15% popusta jer je Dragor Lux svim pacijentima Poliklinike ARENA osigurao popust na kupnju opreme do 31.8.2019. Prijavite se na pregled putem kontakt forme u nastavku i dođite na pregled gdje vas čeka poklon bon za 15% popusta u Dragor Luxu!

