Ponedjeljak, prvi dan u kojem su nakon gotovo dva puna mjeseca mogli otvoriti svoja vrata, u Johannu Francku dočekali su spremni.

Popularni kafić na zagrebačkom Trgu bana Jelačića u vrijeme kada nije mogao raditi temeljito je renoviran i prve je goste dočekao u novom ruhu.

"Nismo gubili vrijeme", kaže nam Edmond Barišić, voditelj Johanna Francka". Iskoristili smo priliku da odradimo neke radove koje smo dugo planirali i dugo odgađali, ali nismo si mogli dopustiti da zatvorimo na desetak dana", pojašnjava. "Zatvaranje smo doživjeli teško kao i svi, no cilj je bio zaštiti građane tako da nam to ipak nije toliko teško palo. Samo, u jednom trenutku ipak treba razmišljati o tome da se zaštiti i gospodarstvo", dodaje.

S Barišićem smo razgovarali u jutarnjim satima prvog radnog dana njegovog kafića. Gostiju ima, ali ipak ne u onom broju u kojem su dolazili prije zatvaranja zbog epidemiološke krize. "Dobro, jutros vrijeme nije najbolje pa je možda i to razlog. No, za prvi dan mogu reći da sam čak i zadovoljan. Naravno, trebat će proći neko duže vrijeme da se sve vrati u normalu. Ili barem u neko novo normalno. Ali ja sam zadovoljan", kaže Barišić.

PR (Foto: Promo)

Napominje, strogo se pridržavaju svih uputa HZJZ-a. "Omogućili smo propisani razmak, koridore, dezinficijens. I mogu reći da se ljudi zbilja pridržavaju svih pravila. Možda se tu i tamo dogodi da u isto vrijeme dođe veća grupa. Mi nismo represivno tijelo, ali sve se da pristojno iskomunicirati, zamoliti da se podijele i ljudi dobro reagiraju na to", kaže Barišić.

Protekli tjedni bili su pomalo hektični zbog brojnih radova i organizacije. Dok razgovaramo, Barišić uzima kratak predah i naručuje kavu. Njegov kafić od svog početka surađuje s Franckom i Barišić naglašava da je s tom suradnjom jako zadovoljan. "Ja sam pravi ljubitelj kave i mogu vam reći da se njihova sto dvadeseta petica (125 Years Edition espresso) može nositi s bilo kojom kavom najboljih proizvođača na svijetu", kaže. Ta se suradnje, naglašava, ne očituje samo u nabavci kave, već i u konstantnoj podršci koju Franck pruža svojim partnerima ugostiteljima.

"Franck je jedan od naših najvećih partnera. Od početka radimo s njima. Osim tog primarnog dijela nabave kave, pomažu nam na razne načine. Neprestano nude edukacije osoblja na kojima naši zaposlenici imaju prilike napredovati u svome poslu, a meni je recimo jako važno to što rade servise od 0 do 24. Kada god nešto treba, u bilo koje doba dana ili noći, spremni su pomoći. Boljeg partera ne možemo poželjeti. Imaju veliku mrežu barista i servisera, a nama je to jako važno, da na jedan poziv u najbržem mogućem roku reagiraju. I to je stvarno tako", naglašava Barišić.

Za dobro šalicu kave bitno je puno faktora. Od same kave, mlinca, bariste koji je obrazovan i poučen, do vrhunskog aparata, a ugostitelji sve to od Francka dobiju u paketu, kaže Barišić.

PR (Foto: Promo)

Nešto slično naglašava i Damir Tašner iz Cheese bara, lokala samo koji se nalazi uz Johann Franck. Prepričava kako su ih ljudi iz Francka posjetili već u ponedjeljak ujutro kada su otvorili, kako bi provjerili je li sve po najvišim standardima i pitali treba li im kakva pomoć. Tašner se ugostiteljstvom bavi već desetljećima, a s Franckom surađuje već dvadeset godina. "Franck pruža kompletu podršku, od servisa, opreme edukacije. Naši su zaposlenici prošli njihove edukacije i to nam bilo vrlo važno za održavanje standarda usluge", kaže.

I Tašner je pauzu u radu lokala iskoristio kako bi odradio renovaciju, tako da je Cheese bar prve goste nakon pedesetak dana dočekao u novom ruhu. "Radovali smo se što ćemo ponovno vidjeti neke naše stalne goste. Koliko vidim, za sada u gradu ima ljudi i ne mogu primjeriti nekakvo posebnu nervozu ili zazor od terasa. Ono što mogu primijetiti je da je u gradu puno novinara i fotografa kojima je ova cijela situacija zanimljiva", zaključuje Tašner.