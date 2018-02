Na jedinstvenoj konferenciji za novinare Vipnet je uz pomoć virtualne stvarnosti demonstrirao mobilne i fiksne tehnologije sljedeće generacije koje su već danas implementirane u živoj Vip mreži, a tijekom 2018. će imati veliki utjecaj na iskustvo korisnika.

U fiksnom segmentu demonstrirane su brzine od 4 Gbit/s na kućnim modemima nove generacije koje Vipnet već testira s korisnicima, dok su u mobilnom segmentu demonstrirane 5G funkcionalnosti pri čemu je ostvarena brzina od 750 Mbit/s koju već danas podržava više od 10 posto mobilnih uređaja dostupnih u populaciji.

Vipnet predvodi implementaciju 5G funkcionalnosti u živoj mreži u Republici Hrvatskoj

Za razliku od 3G i 4G tehnologije koje su implementirane odjednom, 5G će doći kao rezultat niza nadogradnji u mreži. S obzirom na goleme tehnološke zahtjeve, procjenjuje se da će investicije u 5G mrežu biti višestruko veće nego je to bio slučaj s 4G tehnologijom. Vipnet već danas snažno investira i razvija 5G funkcionalnosti te upotrebom naprednih 5G tehnologija poboljšava performanse i korisničko iskustvo na 4G tehnologiji. Taj prijelazni tehnološki korak poznat je i kao LTE Advanced PRO. Za uspješnu implementaciju 5G, potrebna je i strateška potpora Republike Hrvatske koja se konkretno oslanja se na osiguravanje preduvjeta za daljnje investicije operatora:



> Izgradnja transportnih optičkih mreža velikih kapaciteta do svake županije i do glavnih turističkih središta. Sredstva za taj projekt (NP-BBI) osigurana su od strane EU, ali Republika Hrvatska kasni s implementacijom.



> Re-alokacija spektra druge digitalne dividende (DD2) kojeg nacionalni regulator mora osloboditi od analognog TV signala.



> Osiguravanje afirmativnog regulatornog okvira od strane države i lokalnih zajednica kako bi bilo moguće izgraditi dovoljan broj baznih stanica čija gustoća za implementaciju 5G mora biti značajno povećana.

Paralelno sa stvaranjem adekvatnog regulatornog okvira, Vipnet investira u tehnološki aspekt razvoja 5G tehnologije:

> Radio oprema u Vip mreži velikim dijelom već danas podržava 5G funkcionalnosti i sve nove investicije u mobilnom segmentu usmjerene su isključivo u opremu koja podržava 5G.



> U tijeku je nadogradnja i virtualizacija paketnog dijela mreže.

Vipnetova dostignuća u razvoju i implementaciji 5G tehnologije:



> Združeno korištenje spektra i multiple MIMO – Kombiniranje spektra na frekvencijama 800 MHz, 1800 MHz i 2100Mhz. Specifičnost ovakvog pristupa je upotreba frekvencije na 2100 MHz koja je prvotno korištena za UMTS tehnologiju. Vipnetovi stručnjaci oslobodili su taj spektar, kombiniraju ga sa standardnim LTE spektrom na 800 i 1800 MHz te postižu brzine do 750 Mbit/s. Ova funkcionalnost dostupna je u živoj mreži.



> LAA (korištenje nelicenciranog spektra) – Kombiniranjem LTE i Wi-Fi tehnologije, Vipnet ostvaruje velike brzine prijenosa i osigurava potreban kapacitet korištenjem nelicenciranog spektra. Vipnetovi stručnjaci na taj način osiguravaju vrhunsko korisničko iskustvo, bez akvizicije dodatnog radio-frekvencijskog spektra koji je u Republici Hrvatskoj među skupljima u EU.



> Testiranje spektra 3500MHz - Uz suglasnost Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti (HAKOM), Vipnet je dobio privremenu dozvolu za korištenje radio-frekvencijskog spektra na 3500 MHz, uz pomoć koje je na području Grada Jastrebarskog izvršio testiranja novih tehnologija koje prethode uvođenju 5G mreža. Prilikom testiranja ostvarene su brzine prijenosa podataka do 700 Mbit/s. Posebnost ovakvog načina prijenosa podataka je da se download i upload podataka odvijaju na istoj frekvenciji te se pritom efikasnije koristi dostupni spektar.

Komentirajući Vipnetove tehnološke inovacije i iskorak u 5G, Tomislav Makar, glavni direktor za Tehniku Vipneta je izjavio: „Današnjom demonstracijom pokazali smo da je Vipnet prvi operator koji je konkretnim koracima krenuo u snažan razvoj 5G tehnologije, a njenom ranom upotrebom ne samo da osiguravamo poziciju predvodnika u implementaciji tehnologija sljedeće generacije, već i danas značajno poboljšavamo iskustvo korisnika postojećih 4G tehnologija.“

Najveća mreža u potpunosti bazirana na optičkoj infrastrukturi

Vipnetova optička infrastruktura trenutno doseže više od 470 tisuća kućanstava pri čemu cjelokupna mreža nudi brzine iznad 100Mbit/s. Koliko je značajno da u Republici Hrvatskoj počne još snažnija izgradnja optičkih mreža koje jedine mogu zadovoljiti kapacitete za prijenos podataka, pokazuje i primjer globalnog prijenosa podataka.

Sada već davne 1992. godine, globalni Internet promet iznosio je 100GB dnevno, a 2021. globalni Internet promet bit će veći od 105 tisuća GB u sekundi. U sklopu priprema za implementaciju 5G tehnologije, Vipnet svoje bazne stanice spaja na optiku te uz napredne funkcionalnosti sinkronizacije iste bazne stanice međusobno komuniciraju i na prostorima s velikim brojem korisnika osiguravaju veći kapacitet i superiorno korisničko iskustvo.

S porastom kapacitivnih zahtjeva, mijenjaju se i korisničke navike Vipnetovih korisnika usluga fiksnog broadbanda koji proaktivno prelaze na veće brzine prijenosa. Samo u periodu od svibnja do studenoga 2017., broj korisnika s vezom brzine 70Mbit/s porastao je za čak 47 posto, a broj korisnika s vezom brzine 120Mbit/s porastao je više od 1000 posto.

Vipnet s internim korisnicima u živoj mreži testira Docsis 3.1 modeme za kućni Internet do 1Gbit/s

Na konferenciji su demonstrirane brzine od 4Gbit/s na Docsis 3.1 i FTTH pristupnim tehnologijama. U 2018. Vipnet je započeo s testiranjem Docsis 3.1 modema koji u kućanstvima omogućavaju brzine od 1Gbit/s. To znači da će korisnicima kojima je pri brzini od 20Mbit/s bilo potrebno 429 sekundi za preuzimanje jedne datoteke veličine 1GB, pri brzini od 1Gbit/s za preuzimanje iste datoteke biti potrebno samo 9 sekundi.

Fiksna infrastruktura bazirana na optici za bolje multimedijalno iskustvo

Dostupnošću tehnologija nove generacije dolazi do povećanja brzine prijenosa podataka što pozitivno utječe na multimedijalno iskustvo. Iskustvo gledanja televizije na optičkoj infrastrukturi značajno se razlikuje od onoga na bakrenoj parici. Razlika u kvaliteti do izražaja dolazi prilikom konzumacije sportskog sadržaja, a posebice nogometa koji ima znatno veću dinamiku slike pa manja propusnost bakrene parice uzrokuje kašnjenja kao i lošiju razlučivost. Svi zaljubljenici u najpopularnije svjetsko sportsko natjecanje, UEFA Ligu prvaka, na svoje će doći od prvog srpnja jer je Vipnet otkupio ekskluzivna prava za prijenos Lige prvaka iduće tri sezone. Korisnike očekuje HD kvaliteta utakmica pri brzinama od 15 Mbit/s i više.

O važnosti izgradnje optičke infrastrukture u Republici Hrvatskoj, Tomislav Makar je izjavio: „U godini dana Vipnet kreira i najveću vrijednost u pogledu broja novih kućanstava pokrivenih optičkom infrastrukturom te nastavljamo s dinamikom od okvirno 50 tisuća novih kućanstava godišnje spojenih na optičke mreže. Vipnetove investicije u potpunosti su usmjerene na mobilne i fiksne tehnologije nove generacije koje su spremne za brzine iznad 100Mbit/s. Osim doprinosa digitalizaciji Hrvatske, naše su aktivnosti usmjerene prema nadilaženju digitalnog jaza između velikih gradova i manjih naselja. Upravo u manjim naseljima građani nemaju drugog izbora osim bakrene parice, ali s razvojem Vipnetovih mobilnih tehnologija, korisnici u područjima bez adekvatne fiksne infrastrukture imaju mogućnost postizanja brzina preko 100 Mbit/s.“

Najnovije NPS istraživanje pokazalo da je Vipnet vodeći operator prema zadovoljstvu korisnika mrežom i u mobilnom i u fiksnom segmentu

Net Promotor Score (NPS) istraživanje provedeno je u drugoj polovici 2017. godine pokazalo je da 81 posto korisnika za kvalitetu mreže u fiksnom segmentu na skali od 1 do 5, Vipnetu daju ocjenu 4 ili 5. Rezultat prvog sljedećeg konkurenta na tržištu ne prelazi 70 posto. U mobilnom segmentu Vipnet je postigao još bolji rezultat. Čak 84 posto korisnika za kvalitetu mobilne mreže na skali od 1 do 5, Vipnetu daju ocjenu 4 ili 5. Prvi sljedeći konkurent ne prelazi 77 posto.

Više na: www.vipnet.hr