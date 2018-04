Vipnet je u sklopu šestog izdanja festivala Dani komunikacija održanog proteklog vikenda u Rovinju osvojio šest nagrada, po tri u kategorijama MIXX i Ideja X, od čega je čak četiri dobila kampanja „Nema da nema“.

Vipnetova nova web stranica i webshop, izrađena u suradnji s tvrtkama Web Burza, Croz i OptimIT osvojila je prestižnu nagradu MIXX za najbolju web stranicu, a Vipnetu je s agencijom Degordian pripala i MIXX nagrada u kategoriji Best social za kampanju Vip You Tube Akademija.

Nema da nema



Vipnet i agencija Bruketa&Žinić&Grey nagrađeni su MIXX nagradom za kampanju „Nema da nema“ u kategoriji Best branded content te s čak tri prestižne nagrade za kreativnost, Ideja X, i to srebrnu nagradu u kategoriji Telekomunikacije, brončanu nagradu za Najbolju cjelovitu kampanju te posebno priznanje za Najbolji art direction.

Vip You Tube Akademija

Cilj projekta Vip You Tube Akademija bio je približiti se generaciji Z kroz serijal YouTube predavanja koje će svima pružiti priliku da postanu You Tube zvijezde. Kampanja je ostvarila nešto više od 380 tisuća pregleda na You Tubeu, zabilježen je porast broj pretplatnika na službeni Vipnetov You Tube kanal od 50.8%, a brojni su mladi znatiželjnici pritom proveli ukupno milijun i 300 tisuća minuta pregledavajući sadržaj.

Vipnet.hr - najbolja web stranica



O uspjehu nove web stranice i online trgovine najbolje govore ostvareni rezultati. Više od 10.000 korisnika pronašlo je najbolju kombinaciju proizvoda putem Savjetnika. Stranica bilježi porast posjećivanja od 17 posto, dok povećanje prosječnog vremena zadržavanja korisnika iznosi 5 posto. S novom web stranicom i online trgovinom online prodaja porasla je za nevjerojatnih 89 posto, što dokazuje Vipnetovu spremnost prilagodbe potrebama sadašnjih i budućih korisnika.

„Želimo pružiti vrhunsko korisničko iskustvo svim posjetiteljima na našoj web stranici i online trgovini. Kao lideru u korisničkom zadovoljstvu, pred nama su uvijek velika očekivanja, stoga nam je izrazito drago da su reakcije korisnika, ali i struke odlične. Nema sumnje da s ovakvim projektima podižemo kvalitetu usluge za krajnjeg korisnika, što je u konačnici i osnovna ideja iza svega što radimo. Velika je čast i zadovoljstvo primiti ovu nagradu u izrazito snažnoj konkurenciji vrhunskih web projekata“, rekao je Ivan Vučković, Rukovoditelj digitalnog poslovanja u Vipnetu.

„Zahvaljujemo se Vipnetu na ukazanom povjerenju i prilici za sudjelovanje na ovom kreativnom i kompleksnom projektu. Ideja stranice počiva na potrebama i željama korisnika koje smo detektirali i na njih odgovorili kroz agilan pristup razvoju proizvoda. Inovativnim pristupom ujedinili smo online i offline kupovinu, a pojednostavili snalaženje i pretrage Vipnetovih proizvoda“, izjavio je Vanja Bertalan iz web.burze