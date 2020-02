Ako postoji istina u izreci "ljubav prolazi kroz želudac", onda je najbolji način proslave blagdana ljubavi romantična večera u jednom od naša tri hotela.



DoubleTree by Hilton

U OXBO restoranu hotela DoubleTree by Hilton provedite romantičnu večer uz živu glazbu I izvrsnu hranu naših chefova. Osim a la carte jelovnika imamo i posebne Addicted to Love menije…možete birati mesnu, riblju ili vegetarijansku varijaciju.

Za sve koji žele provesti noć u DoubleTree by Hilton hotelu predlažemo da posjete našu Spa oazu i uživaju uz čašu pjenušca i ukusne zalogaje uz bazen i pogled na grad.

https://www.zagrebcityhotels.hr/posebne-ponude/posebna_ponuda-326-doubletree-by-hilton-zagreb

Informacije i rezervacije:

+385 1 600 1914

zagreb.oxbo@hilton.com

Canopy by Hilton

Senzualan gastro doživljaj očekuje vas u ReUnion restoranu hotela Canopy by Hilton uz mladog i talentiranog glazbenika Alena Đurasa, ukusan mesni I riblji meni ali I odličnu ponudu jela s a la carte jelovnika.

Iako je Valentinovo dan za zaljubljene, za sve sretne samce koji vole dobru zabavu I uživaju u hrani, pripremili smo posebno mjesto u našem ReUnion restoranu.

https://www.zagrebcityhotels.hr/posebne-ponude/posebna_ponuda-325-canopy-by-hilton-zagreb

Informacije i rezervacije:

014559 518

info@ReUnionRestaurant.hr

Hilton Garden Inn

Oriental Passion Valentine’s Day…dašak Orijenta u restoranu Hilton Garden Inn hotela. Uživajte u dvoje u ukusnim fusion jelima azijske kuhinje koje pripremaju naši vrhunski chefovi.

https://www.zagrebcityhotels.hr/posebne-ponude/posebna_ponuda-327-hilton-garden-inn

Informacije i rezervacije:

+385 1 6042 730

restoran@hgizagreb.com