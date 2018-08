LG donosi rješenje za ugodno, zdravo i stimulirajuće poslovno okruženje

Dolaskom ljetnih vrućina korištenje klima-uređaja postaje svakodnevica, no tada se javlja vječna dilema – koliko rashladiti prostor, a da svima temperatura odgovara? To je još teže pitanje u većim prostorima poput ureda, gdje gotovo cijele dane provodi velik broj ljudi.

Prema nedavnom istraživanju provedenom među 252 uredska zaposlenika u SAD-u, 42% ispitanika istaknulo je da je temperatura u uredima previsoka ljeti, dok ih je 56% tvrdilo da je preniska zimi. Takva situacija dovodi do toga da je polovica ispitanika barem nekoliko puta mjesečno nezadovoljna temperaturom zraka u uredu. Štoviše, nezadovoljstvo raste sa starošću ispitanika.

Iako je vrlo teško odrediti idealnu temperaturu ureda, prema navedenom istraživanju ona iznosi 22°C za žene te 21°C za muškarce. S druge strane, rezultati jednomjesečnog istraživanja sa Sveučilišta Cornell, tijekom kojeg se promatrala sposobnost radnika u pisanju na tipkovnici, pokazuju da je najbolja temperatura za rad ipak nešto viša. Na temperaturi od 25°C zaposlenici su tipkali cijelo vrijeme te su imali samo 10% pogrešaka, no s padom temperature na 20°C tipkali su tek 54% vremena, a griješili čak 25%. To je bilo potpuno suprotno od očekivanja istraživačkog tima, no za to ipak postoji objašnjenje – kada smo u hladnijem prostoru, dio energije koji bismo inače koristili za koncentraciju, trošimo na zagrijavanje tijela.

Osim spomenute produktivnosti u radu, temperatura zraka može utjecati na još neke važne čimbenike. Rezultati studije koju su proveli stručnjaci s Tehničkog sveučilišta u Danskoj pokazali su da temperatura utječe i na to kako razmišljamo. Tako npr. nešto veća temperatura (27°C) može povećati sposobnost kreativnog razmišljanja.

S druge strane, istraživanje stručnjaka s Nacionalnog sveučilišta u Singapuru pokazalo je da pri nešto nižoj temperaturi (20°C) ljudi lakše ostanu koncentrirani prilikom rješavanja monotonih zadataka. Tako je još jedna studija provedena u Švedskoj pokazala da temperatura iznad 27°C nije povoljna za rješavanje matematičkih zadataka.

Štoviše, jedno istraživanje sa Sveučilišta u Utrechtu koje je provedeno među 33 ispitanika pokazuje da temperatura izravno utječe na suradnju u timu. Tako boravak u toplijoj prostoriji stvara bolji dojam i više pozitivnih osjećaja o ljudima s kojima dijelimo prostor, a to nas potiče na timski rad i suradnju.

Budući da okruženje i sama temperatura zraka utječu na niz faktora – od produktivnosti, kreativnosti, koncentracije pa do timske suradnje – vrlo je važno stvoriti idealne uvjete za rad. Iako se nekim istraživanjima nastoji identificirati idealna temperaturna vrijednost poslovnog okruženja, u jednom od vodećih globalnih proizvođača klima-uređaja tvrde da je najbolji način za određivanje optimalne temperature prema trenutnim vremenskim uvjetima.

„Temperatura zatvorenog prostora trebala bi biti namještena u skladu s vanjskom temperaturom, a razlika ne bi smjela biti veća od 8 do 10 stupnjeva kako bi nam se tijelo pri ulasku u zatvoreni prostor vrlo brzo naviklo na nove uvjete. Osim toga, kako vrijeme postaje sve ekstremnije, klima-uređaji postaju nevjerojatno važni za naše zdravlje i produktivnost na radnom mjestu. LG razvija najnoviju tehnologiju na tržištu profesionalnih klimatizacijskih sustava, a s linearnom tehnologijom naša su rješenja iznimno energetski učinkovita. Možda su najbolji primjer VRF sustavi koji rade na temperaturi od -25 pa do 48 stupnjeva“, rekao je Mario Medved, direktor LG-a Hrvatska.

Za učinkovito postizanje optimalne temperature ureda ili bilo kojeg zatvorenog prostora, LG nudi novu generaciju klima-uređaja iz serije Dual COOL koje karakterizira briga za zdravlje korisnika, ušteda energije, tihi rad te praktično upravljanje i dijagnostika putem mobilnih uređaja. Bez obzira radi li se o modelu ARTCOOL, Deluxe, Sirius ili Standard, upravljanje temperaturom i kvalitetom zraka u prostoru je jednostavno, ugodno i učinkovito. Uz to, zahvaljujući LG-evom ionizatoru, steriliziraju bakteriju E.coli u preko 99,9% slučajeva, što osigurava zdravo i čisto okruženje povoljno za rad. U konačnici, LG-evi klima-uređaji ističu se i po iznimno kvalitetnom kompresoru Dual Inverter Compressor™ čiju trajnost i pouzdanost potvrđuje desetogodišnje jamstvo.