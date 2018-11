Samo manji porezi, manje države i više pravde mogu dići gospodarstvo

Ne dogode li se u naredne četiri godine radikalni zaokreti u smjeru smanjenja poreza i doprinosa na plaće, ne počnu li se sudski sporovi do pravomoćnosti rješavati u rokovima od najviše tri godine, te, ne zaustavi li se bujanje državnog aparata država će doživjeti kolaps na svim razinama. To je samo jedan od zaključaka skupine uspješnih i mladih hrvatskih poduzetnika koji su se odazvali pozivu stranke Pametno i davali odgovore na jednostavno pitanje: Je li moguće s manje poreza, manje države, a više pravde u Hrvatskoj preokrenuti smjer gospodarskog urušavanja države koja danas zauzima već i posljednja mjesta na ljestvici svih pokazatelja gospodarske uspješnosti među zemljama i Europe i svijeta.

U raspravi kojom je moderirao Vuk Vuković sudjelovali su poduzetnici Hrvoje Prpić, Stevica Kuharski, Hrvoje Bujas, Dražen Oreščanin i Antun Lucić. Svi redom složili su se oko potrebe značajnog smanjenja poreza, ukidanja svih parafiskalnih nameta te smanjenja doprinosa na plaću.

„Već je poznato da nas građane i poslodavce ubijaju preveliki porezi na rad i da svoje radnike ne možemo bolje platiti jer nam se time samo povećavaju davanja prema državi. Ono što nije dovoljno osviješteno je činjenica da država koja uzima tolike poreze, taj novac ne ulaže u razvoj društva, nego najviše u vlastitu potrošnju, u održavanje parazitskog državnog sustava“, naglasio je Dražen Oreščanin, vlasnik Poslovne inteligencije.

Hrvoje Prpić, jedan od osnivača i suvlasnika HG Spota, te danas poznati poslovni anđeo, rezolutno je ustvrdio da je vrijeme za uvođenje bruto 2 isplate plaće, kako bi obveza plaćanja poreza i doprinosa bila na zaposlenicima: „Država je namjerno isplatu poreza i doprinosa na rad stavila na poslodavca čime hrani fiskalnu iluziju kod građana, jer oni ne znaju što se sve plaća, jer obveza nije direktno na njima. Onog trena kad obveza plaćanja poreza i doprinosa bude na zaposleniku, tada će on postati direktno svjestan koliko novca odvaja za državu i propitkivati što državni aparat s tim novcem radi, kako ga vraća društvu.“

Usto, naglasio je Antun Lucić, poduzetnicima dodatnu nesigurnost država stvara neprestanim promjenama poreznog sustava: „Samo PDV se u četiri godine tri puta mijenjao za pojedine djelatnosti, a takve promjene na koljena baci na stotine, tisuće malih poduzetnika. Još gore, njihovih obitelji, jer oni su sve svoje uložili za ostvarenje ideje i poduzetničke aktivnosti, a država ih uništi potezom jedne ruke, preko noći, samo povećanjem PDV-a za 10 posto.

Hrvoje Bujas pokretac citavog niza projekata, kao npr. GoHome - trazilica nekretnina itd. , je detektirao još jedan problem koji se tiče negativne poduzetničke klime u društvu, koja se hrani već gotovo 30 godine: „Hrvatska proteklih desetljeća nije imala šanse razviti se u poduzetničko društvo jer uz prave poduzetnike imamo kvazi poduzetnike ili još bolje rečeno uhljeb biznismene koji glumataju poduzetništvo, a zapravo žive od javnog sektora, njega crpe u sprezi s politikom. I kad se lopovluk otkrije, dođe čak i do optuženja, sudski sporovi traju desetljeće, pravde nema, novca koji je ukraden nema i zato građani smatraju da svi poduzetnici trebaju biti u Remetincu.“

Stevica Kuharski ustvrdio je da će oko 300 tisuća ljudi u naredne četiri godine zasigurno otići van i da će se tada država morati resetirati, jer neće moći opstati: „U kojem će se smjeru resetirati nemoguće je predvidjeti. Možda kao Litva kojoj se slično dogodilo, pa kad je dotakla dno promijenila je totalno politike i počela se razvojno uzdizati. Pitanje je trebamo li stajati na mjestu i čekati. Po meni treba djelovati i to na svim razinama i kroz politiku, jer samo se kroz nju mogu stvari mijenjati. Mi kao poduzetnici imamo tu obvezu i moramo se što aktivnije uključiti“.

Vuk Vuković je svima postavio pitanje je li moguće napraviti paralelan sustav, ako se već ovaj okoštao u sprezi korupcije i klijentelizma ne može brzo mijenjati: „Možemo li djelovati kroz neke druge sustave, kao što je block chain, kroz poduzetničke inicijative i projekte koji nemaju veze s državom, koji mogu državu staviti sa strane?“

Hrvoje Prpić je ustvrdio da je to svakako moguće i na vlastitom primjeru ilustrirao da država u njegovom poslovnom i privatnom okruženju postoji minimalno. Oreščanin i Kuharski su naglasili da je poduzetnicima moguće u današnje vrijeme izdvojiti se od države.

„Nije moguće kvazi poduzetnicima, jer oni žive od poslova koje dobiju kroz povezanost s politikom i javnim sektorom. Mi koji stvaramo neovisno od javnog sektora i političke umreženosti možemo se izdvojiti od utjecaja politike, možemo imati paralelni sustav. No to nije rješenje. Ne možemo ne plaćati preveliki porez, to ne možemo mijenjati. I nije smisao da stvaramo paralelne sustave, smisao je da mijenjamo ovaj koji ne valja“, naglasio je Oreščanin.