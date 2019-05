Bolesti srca i krvnih žila su vodeći uzrok smrtnosti u zapadnim razvijenim društvima pa tako i u Hrvatskoj

Rizici i moguće posljedice od kardiovaskularnih bolesti su dodatno pojačani kod osoba s kroničnim bolestima kao što je dijabetes i kod osoba koje ne kontroliraju visoki krvni tlak ili masnoće odnosno povišeni kolesterol u krvi.

Zdravim navikama do nižih vrijednosti

S obzirom na učestalost i pojavnost bolesti srca i krvnih žila, puno je terapeutskih mogućnosti razvijeno i dostupno, od lijekova pa do kirurških zahvata, no prije nego se dovedemo u neželjenu situaciju u kojoj su potrebne radikalnije mjere, trebali bismo načinom života pokušati da do takve situacije uopće i ne dođe.

Prehrana bogata vlaknima, složenim ugljikohidratima i zdravim masnoćama, a siromašna jednostavnim šećerima smatra se zdravom i uravnoteženom prehranom i jedan je od prvih koraka. U pravilu treba konzumirati što više svježih namirnica, što manje prerađene hrane i kuhano umjesto pečenog i prženog.

Nadalje, treba li uopće navoditi da je izbjegavanje pušenja i bavljenje fizičkim aktivnostima više nego poželjno? Osim toga, postoje i posebni dodaci prehrani koji sadrže sastojke za funkciju srca te oni namijenjeni regulaciji kolesterola u krvi koji nam mogu također biti od velike pomoći.

Sastojci koje naše srce i krvne žile posebno vole

Ekstrakt fermentirane crvene riže bogat je aktivnim tvarima koje se nazivaju monakolini. Riječ je o prirodnom statinu koji dokazano utječe na održavanje normalne razine kolesterola u krvi. Isto vrijedi i za prirodni polisaharid beta-(1,3/1,4)-D-glukan izoliran iz zobi. Ono što morate pazite je da ga ne zamijenite s beta-glukanom iz kvasca koji se nalazi u proizvodima za imunitet.

PR

Uvijek potreban koenzim Q10

Koenzim Q10 je vitaminima slična tvar prisutna u svakoj stanici našeg organizma. Najjednostavnije rečeno, njegova uloga je vezana uz opskrbu stanica našeg tijela energijom. Najveće količine nalaze se upravo u srcu, ali i u jetri jer su upravo to organi koji i trebaju najviše energije. Tijelo ga može i samo sintetizirati no dio koenzima Q10 unosimo prehranom jer njegov udio značajno opada sa starenjem. Već s napunjenih 40 godina imamo ga oko 30 % manje, a što smo bliže 60-im godinama starosti i ima ga i duplo manje nego u ranim godinama života. Niske razine koenzima Q10 u krvi javljaju se i kod osoba s bolestima srca i kardiomiopatijom. Osim funkcije vezane za energiju tijela, koenzim Q10 ima i snažno antioksidativno djelovanje.

Za srce važni vitamini B1 i B6

Vitamin B1 pod službenim nazivom tiamin je zaslužan za normalnu funkciju srca dok je vitamin B6 jedan od vitamina B skupine koji doprinosi normalnom metabolizmu homocisteina. Njegova povišena razina u organizmu također se otkriva jednostavnim krvnim testom, a ukazuje na povećan rizik za kardiovaskularna oboljenja.

Razgradnja homocisteina u neopasne spojeve moguća je jedino uz koenzime kao što su određeni vitamini B skupine u koje spada i važan vitamin B6. Nedovoljni unos vitamina B skupine, pušenje, starija dob, muški spol – sve su to čimbenici su za povišenu razinu homocisteina.

Provjereni pripravci za zdravlje srca i krvnih žila

Za održavanje razine kolesterola, u ljekarnama možete naći hrvatski proizvod Cholesterol Control kapsule. Kapsule su posebne jer osim ekstrakta fermentirane crvene riže, sadrže i važan sastojak kolin koji doprinosi normalnom metabolizmu lipida i homocisteina te beta-glukan iz zobi. Pije se samo jedna kapsula dnevno.

Za zdravlje i funkciju srca tu su Forticor kapsule koje sadrže visoku dozu od čak 150 mg koenzima Q10 u samo jednoj kapsuli. Riječ je o jednoj od najvećih količina koenzima Q10 u dnevnoj dozi koje možete naći u ljekarnama.

Sastav kapsula je uz to obogaćen i s 200 % preporučenog dnevnog unosa vitamina B1 koji doprinosi normalnoj funkciji srca te sa 100 % vitamina B6 koji doprinosi normalnom metabolizmu homocisteina čija je povišena razina u krvi čimbenik rizika za kardiovaskularne bolesti. Forticor kapsule sadrže i magnezij, mineral važan za normalnu funkciju srčanog mišića. Odlična kombinacija sastojaka za zdravlje srca i krvnih žila.



I Cholesterol Control i Forticor kapsule su proizvodi razvijeni u Hrvatskoj i dio su poznate Pharmoval linije dodataka prehrani. Proizvodi se prodaju u ljekarnama i specijaliziranim prodavaonicama ili ih možete naručiti direktno OVDJE.