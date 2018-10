Najuspješnija agencijska mreža je McCann Worldgroup, a najuspješnija agencija McCann Bucharest

WHAT and WHY Natjecateljski odjeli Golden Druma proglasili su pobjednike ovogodišnjeg Golden Drum festivala na Svečanoj dodjeli nagrada. The best of WHAT nagradu osvojio je McCann Bucharest za Bihor Couture u kategoriji F. Reach, a The best of WHY DDB Spain za Finding Fariña u kategoriji W. Innovative. Agencija 180heartbeats + JvM, Warsaw, osvojila je The best of good nagradu za Unbreakable Rainbow u kategoriji Z. Social good. Ukupno je dodijeljeno 26 Golden, 50 Silver Drums i 12 Grand Prix nagrada najboljim ovogodišnjim prijavljenim radovima.

Sa 175 bodova, McCann Worldgroup osvojio je Golden Net nagradu za najuspješniju agencijsku mrežu dok je Golden Rose nagrada za najuspješniju agenciju s 91 prikupljenim bodom otišla u McCann Bucharest. Agencija 180heartbeats + JvM, Warsaw iz Poljske s 43 boda osvojila je Golden Dragon nagradu za najuspješniju nezavisnu agenciju. Diesel je s 89 prikupljenih bodova osvojio Brand Grand Prix.

U kategoriji posebnih nagrada, Golden Drum Adriatic osvojili su McCann Beograd i McCann Podgorica za #Unwanted, Silver Drum Adriatic otišao je u agenciju New Moment New Ideas Company Belgrade za One Poster For Peace, dok je Bronze Drum Adriatic pripao agenciji Publicis Belgrade za #check it.

Adrian Botan, Global Executive Creative Director, McCann Worldgroup i President of European Creative Leadership Council te Cătălin Dobre, Chief Creative Officer McCann Worldgroup Romania i Regional Creative Director McCann CEE, osvojili su Golden Watch za Bihor Couture kampanju.

Pobjednici Young Drummers Competition su Dániel Szász i Sándor Szabó s kreativnim rješenjem The secret treasure of Istria. Drugo mjesto osvojio je Igor Pogorevici za Musical Landscape, a treće mjesto pripalo je Kristini Simeonovoj i Mayi Zlatkovoj za Hear Tartini in every step.

Više o Golden Drum festivalu saznajte na www.goldendrum.com.