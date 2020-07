Kako osvježiti svoj stambeni prostor, a da to ujedno bude i cjenovno prihvatljivo rješenje?

Sezonsko sniženje idealna je prilika upravo za to. U prodajnim centrima Lesnine započelo je veliko sezonsko sniženje koje obuhvaća raznolik asortiman proizvoda – od sitnica za dom do konkretnih komada namještaja. Neovisno o životnom stilu i ukusima, sezonsko sniženje odnosi se na sve kategorije proizvoda Lesnine XXXL pri čemu su pojedini artikli sniženi i do 80%.

KOJE PROIZVODE NUDI LESNINA NA VELIKOM SEZONSKOM SNIŽENJU?

Ova XXXL prilika pomoći će u pronalaženju kvalitetnog, udobnog i funkcionalnog namještaja, od kuhinja i kuhinjskog pribora, programa za spavanje, dnevnih i spavaćih soba, namještaja za ured, pa sve do komadnog namještaja, kućnog tekstila i dekoracija.

Bogat izbor tepiha, noćnih lampi, lustera, zastora, garderobnih ormara, madraca i kutnih garnitura, noćnih ormarića, zidnih satova i slika, svakom će prostoru dati novi i neodoljivi sjaj, dok će potpuni „make over“ određenih stambenih prostorija stvoriti sasvim novu atmosferu našeg životnog prostora.

Sezonsko sniženje traje do 06.07.2020. godine, odnosno do rasprodaje zaliha.

Proizvodi koji se nalaze na sezonskom sniženju dostupni su i na web shopu Lesnine https://www.xxxlesnina.hr

