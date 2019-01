Izvor prave snage je neograničena podrška, zato je Tele2 uvijek neustrašivo uz naše rukometaše

Tele2 već 12. godinu za redom nastavlja uspješnu suradnju s rukometnom reprezentacijom, tradicionalno ih bodreći i podržavajući na sportskim terenima. U iščekivanju odličnih sportskih rezultata na Svjetskom rukometnom prvenstvu u Njemačkoj i Danskoj koje traje do 27. siječnja, Tele2 vjeruje u uspjehe naše ekipe te ih neustrašivo prati na putu do šeste medalje.

”Velika nam je čast biti partner Hrvatskom rukometnom savezu i reprezentaciji jer osim što želimo pomoći razvoju hrvatskog sporta, zajednički nam je cilj kroz nastupe reprezentacije na najbolji mogući način prezentirati Hrvatsku u svijetu. Vjerujemo kako će uz timski rad, izazivački karakter, pobjednički gard i neustrašivi duh naša reprezentacija nastaviti bilježiti uspjehe i činiti nas ponosnima“, poručio je uoči početka Svjetsko rukometnog prvenstva predsjednik Uprave Tele2 Viktor Pavlinić.

Uz neograničenu podršku navijača na putu do Svjetskog rukometnog prvenstva sve je moguće, zato je Tele2 napravio novu kampanju #NeustrasivouzNase u kojoj su glavni akteri hrvatski rukometni reprezentativac Zlatko Horvat i navijači. U sklopu kampanje cilj je napraviti i najveći navijački val podrške, od Hrvatske sve do Njemačke i Danske i to virtualnim putem.

Taj će neustrašivi val prijeći put od Poreča do Münchena, a ubrzavat će se tako da onaj tko objavi na svom Instagram profilu video od 10 sekundi svog navijačkog vala uz #NeustrasivouzNase skraćuje put za 10 kilometara i sudjeluje u nagradnom natječaju.

Hrvatska rukometna reprezentacija smještena je u skupinu B, a protivnici su im Island, Japan, Makedonija, Bahrein i Španjolska. Kauboje drugi krug čeka u Lanxess Areni u Kölnu, gdje će stići tri najbolje reprezentacije iz skupine A, u kojoj su Francuska, Njemačka, Rusija, Srbija, Brazil i Koreja. Polufinalni susreti igraju se u Hamburgu, a utakmica za treće mjesto i finale u Herningu.