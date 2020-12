Najljepša hrvatska priča ovih dana piše se u Danskoj. Potpisuju je hrvatske rukometašice. Preko noći nepoznate djevojke postale su nacionalne heroine. No, taj uspjeh nije došao preko noći. O godinama odricanja i marljivoga rada svjedoče njihove obitelji, prvi treneri, prijatelji....

Neviđena euforija i slavlje uslijedili su nakon prolaska naših rukometašica u polufinale. Od ponosa pucaju svi, a posebno njihove obitelji od Knina do Ploča pa sve do Mostara.

"Osjećam se kao najponosniji roditelj na ovom svijetu", kaže Mujo Mičijević, Ćamilin otac.

A upravo Mujina kćer Ćamila daje ogroman doprinos povijesnom rezultatu. Pa što je to tako posebno u Mostaru koji daje još jedan talent?

"Mi u Mostaru smo, ako okreneš kameru na bilo koju stranu, vidiš da je tu puno kamena, i moramo bit tvrdoglavi da bi preživjeli. Jedna od tih tvrdoglavih je i naša Ćamila", dodaje Mičijević.

"Jedino što ja želim da poručim svojoj sestri je da smo bili uz nju i kada nije išlo i sada uz nju kada je najbolja igračica Europe i očekujemo službenu potvrdu toga", kazala je Ćamilina sestra.

Junakinja reprezentacije je i Tea Pijević. Svoj rukometni talent brusila je u pločanskoj dvorani.

"Karakteristično kod nje je da je kao djevojčica jako dobro igrala nogomet i ta koordinacija nogu, zbog toga je i završila na golu što se pokazalo ispravnim", kaže Ivan Jerković, trener RK Dalmatinka Ploče.

No u trenucima najvećeg slavlja sjetila se svog rođaka Roberta kojem je čestitala rođendan.

"O njoj to govori samo da je velika da misli o svim stvarima i da je obitelj na prvom mjestu", kaže Robert Pijević, Tein rođak.

I otkriva - Tea "ima svoj đir".

"Nitko ne brani kao ona i neće njoj nitko govoriti kako će ona branit. To je njeno i motivacija, sve što govori cijeli život, što će joj tko govoriti kako će braniti i kako će se postavljati. Ali ona nije tako naučila ona vjeruje samo sebi i mislim da je to pokazalo rezultat", kazao je Pijević.

Rezultat su pratili i lađari Stabline. Koji za rukometašice šalju podršku.

"Velika podrška hrvatskoj rukometnoj reprezentaciji, a pogotovo našoj Tei Pijević. Cure sretno u polufinalu", poručuje Marin Žderić iz Udruge lađara Stablina.

"Tea je najbolja, nema se tu što govoriti", kažu Ana i Leo Pijević.

Na nogama je i Knin koji svim srcem navija za Valentinu Blažević koja je suzama raznježila Hrvate.

"Njena karijera, bilo je uspona i padova. Kad se igrač stvara bitno mi je složiti glavu bez obzira na talent, ako joj glava nije dobra teško uspijeva, ali smo mi tu bili kao familija uza nju", kaže Ante Blažević, Valentinin otac.

Dok pišu povijest hrvatskog sporta, mi im možemo samo zahvaliti za radost u ovim izazovnim vremenima. Dame, kapa do poda. Uz još jednu čestitku: "Toliko sreće ljubavi optimizma su donijele rukometašice. Ja se nadam i svi zajedno bodrimo, molimo da idete do kraja! Već ste sad naše heroine. Ostanite do kraja ovako dobre cure dobre sportašice", poručio im je pjevač Joško Čagalj Jole i zapjevao "Da je duša od papira...."

