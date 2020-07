Premda neuobičajeno, ljeto 2020. u punom je jeku. Mnogi su već pobjegli od vrućine asfalta i gradske sparine na svoje omiljene plaže, planinske obronke ili šumske proplanke, dok drugi još sitno broje do bezbrižnih ljetnih dana i neopterećenosti problemima kojima nas inače hrani grad u kojem živimo.

Bilo da ste već na svojoj omiljenoj plaži ili tek čekate prvi dan godišnjeg odmora i bijeg iz grada, dobro se podsjetiti što je sve korisno ponijeti sa sobom na plažu – od rekvizita koji vas štite do onih koji će pomoći da održite optimalnu razinu zabave. U nastavku donosimo popis najnužnijih stvari koje se moraju ponijeti na plažu.

Zaštita od sunca je must have

Prije svega, nikako ne biste trebali izostaviti kremu sa zaštitnim faktorom, a po mogućnosti i jedan ili dva manja i praktična suncobrana. Osim zaštite kože, važno je da se zaštitite i od dehidracije, stoga je boca vode i poneka voćka važna za bezbrižno uživanje u morskim radostima.

Sve za maksimalnu udobnost na plaži

U jedan oveći ceker dobro je ubaciti i dodatan par kupaćeg kostima, a ne bi bilo loše ugurati i majicu s dugim rukavima jer vrijeme zna biti varljivo, posebno ako imate u planu ostati do navečer. Ručnik je obavezan rekvizit za plažu, ali ako na njoj planirate provesti cijeli dan ne bi bilo loše da razmislite i o ležaljci jer san vrlo često hoće na oči dok ležite u hladu i slušate ritmično glasanje cvrčaka. To se posebno odnosi na one trenutke kada čitate knjigu pa je stoga dosta važno prije odlaska na godišnji proučiti knjige koje će vas zabaviti, a ne uspavati čim ih uzmete u ruke.

Neograničena komunikacija i optimalna razina zabave

Kvalitetan dan na plaži teško se može zamisliti bez plastične lopte, karata ili bilo koje druge društvene igre, ali i bez mobitela kako biste zabilježili sve morske trenutke i uspomene te bezbrižno komunicirali sa svojom ekipom ili igrali omiljene igrice.

