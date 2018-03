Slobodno se može reći da je visoki kolesterol bolest današnjice.

Među ljudima je uvriježeno mišljenje da je visoki kolesterol povezan isključivo s viškom kilograma. Međutim, to nije točno. Od problema s povišenim kolesterolom pate i mršave osobe. Naša novinarka Tihana iznijela je svoju priču o formuli koja je za nju bila nevjerojatno učinkovita pri rješavanju ovog problema tj. reguliranju razine kolesterola.

Moja borba s kolesterolom

Ja nikada nisam vodila borbu s kilogramima, tako da mi nije padalo na pamet da bih mogla imati problema s kolesterolom. Sada kada znam koji su simptomi povišenog kolesterola mogu slobodno reći da sam imala neke od njih. Isprva je to bio samo umor, ali sam ga pripisivala obavezama. A onda su uslijedili problemi s glavoboljama koje je uzrokovao povišeni kolesterol. Na red su došli i problemi sa stolicom i zbog čestih zatvora sam se udebljala nekoliko kilograma!

Tek nakon što sam se obratila liječniku i dobila nalaz krvne slike, saznala sam što uzrokuje navedene simptome. Nalaz je bio jasan – povišeni kolesterol. S obzirom na to da su glavobolje i drugi prateći problemi ometali moju svakodnevicu i utjecali na produktivnost na poslu, ozbiljno sam shvatila liječnikove riječi. Rekao je da problemu moram pristupiti maksimalno ozbiljno, prvenstveno vodeći računa o svojoj prehrani.

Olakšat ću drugima – ovo su simptomi koji ukazuju da imate visok kolesterol!

Nekada jednostavno ne primijetite što vam tijelo govori i izgubite dragocjeno vrijeme. U velikom broju slučajeva nije do vas, jer mnogi simptomi mogu ukazivati na sasvim obične i bezazlene stvari. Zbog toga veliki broj ljudi uopće ne zna da ima povišen kolesterol. Rijetki su oni koji odlaze na redovite krvne pretrage kako bi ustanovili je li sve u redu s njihovim zdravljem. Nemojte gubiti vrijeme i dovesti se u situaciju da vam treba jako puno vremena da se opet vratite u normalu. Pogledajte simptome ispod i ako imate neki od navedenih, javite se svom liječniku.

- Brzo se umarate

- Patite od migrena i glavobolja

- Imate visok krvni tlak

- Uvijek vam se spava

- Muči vas bol u jetri

- Imate česte zatvore ili proljev

- Narušen vam je apetit

- Patite od anksioznosti

Je li pravilna prehrana bila dovoljna da u potpunosti reguliram kolesterol?

Postoje slučajevi kada je dovoljno samo obratiti pozornost na zdravu prehranu. Međutim, u mom slučaju nije bilo tako. Iako sam odmah počela paziti što jedem i izbacila masnu i prženu hranu te jedenje u kasnim satima, nije bilo poboljšanja. Čak sam uključila i fizičku aktivnost kako bih potaknula metabolizam. Jutra su bila predviđena za brze šetnje, dok su mi popodne ili večer bili rezervirani za teretanu ili trčanje. Znala sam da je bilo kakva fizička aktivnost dobra za zdravlje, ali se nisam htjela ograničavati samo na jednu vrstu vježbanja.

Nakon nekog vremena opet sam odradila krvne pretrage i ostala potpuno poražena. Prema liječnikovim riječima, uopće nije bilo očekivanog poboljšanja! Nakon toga sam reducirala gotovo sve vezano za prehranu što sam smatrala štetnim. Meso, kruh, krumpir, slatkiši... Popis izbačenih namirnica je samo rastao, ali ja sam se osjećala kao da sam upala u začarani krug. Jela sam samo voće, povrće, ribu i orašasto voće. Uključila sam i neke čajeve za reguliranje kolesterola kako bih što prije opet bila ona stara.

Narodni recepti, propisana terapija, dodaci prehrani...

Moja borba s kolesterolom se nastavila, a ja sam pod svaku cijenu odlučila izaći kao pobjednica. Pored zdrave prehrane (bolje reći stroge dijete), čajeva za snižavanje kolesterola i dodataka prehrani, pomoć sam potražila u narodnim receptima. Znala sam da na internetu ima svega, da mnogi savjeti nemaju veze sa zdravim razumom, ali bilo je tu i korisnih stvari. Bio mi je super forum gdje ljudi jedni drugima daju ideje za niskokalorične i nemasne, a ukusne obroke. Pomoglo mi je pri svakodnevnom smišljanju jelovnika. Čovjek brzo ostane bez ideja, pa onda zdrava prehrana postaje dosadna i može se doći u iskušenje. A moj kolesterol nije dozvoljavao greške.

Željela sam pronaći prirodno rješenje koje će mi trajno regulirati kolesterol

Rješenje koje se pokazalo iznimno učinkovitim u borbi protiv kolesterola je nešto što me najviše iznenadilo. Za njega su možda čuli oni koji mnogo vremena provode tražeći alternativne metode liječenja. Iskreno, ovo što sam ja pronašla se ne može nazvati lijekom, ali mi je pomoglo da brže dođem do željenih rezultata.

Oni koji pretražuju internet mogli su pročitati jedan neobičan naziv za nešto što mnogi korisnici smatraju iznimno važnim za reguliranje kolesterola. U pitanju je FixSterol NATUR program. Mnogi stručnjaci su se oglasili povodom brojnih komentara na ovu temu. Potvrdili su ga baš zbog toga što njegova učinkovitost leži u mijenjanju samo nekoliko štetnih navika. Slijeđenje ovog programa je, slobodno se može reći, korak ka zdravlju.

Kada je visoki kolesterol u pitanju, ne smije se zaboraviti da je to proces koji traje do kraja života. Ne samo snižavanje, nego držanje njegove razine u normalnim granicama. Ako snizite kolesterol, tj. vratite ga u normalu, to ne znači da opet možete nastaviti sa svim štetnim navikama koje ste imali prije. Da bi se normalizirao metabolizam lipida i spriječila ponovna pojava visokog kolesterola, moraju se trajno usvojiti zdrave navike. To je ono što vam ovaj program omogućava!

FixSterol NATUR i njegov učinak na zdravlje

Samo čitanje programa ne može i neće donijeti nikakve promjene ako se sve navedeno ne provede u praksi. Pored toga je važno naglasiti da bez obzira koliko se netko dobro osjećao slijedeći savjete, lijekovi koje propiše liječnik nikako se ne smiju prestati koristiti. Ovaj program nema nikakvog učinka na njih. Program može utjecati na poboljšanje zdravlja, jer su savjeti koji se nalaze u programu dobri za svačiji organizam.

Ono što je važno naglasiti je da svaka osoba s povišenim kolesterolom treba očistiti krv i limfu, uspostaviti pravilnu cirkulaciju krvi i poboljšati stanični metabolizam. Baš zbog toga što te stvari nije lako dovesti u red, kolesterolu se treba posvetiti posebna pažnja. Meni je pomoglo to što sam uskladila propisanu terapiju i pravilno i redovito slijedila korake programa. Svi simptomi koji su me prethodno mučili su se polako počeli smanjivati i na kraju su nestali. Kontrolni nalaz je bio uredan, ali sam nastavila pratiti program jer se nisam više željela dovoditi u situaciju da opet prolazim kroz sve tegobe koje mi je uzrokovao povišeni kolesterol. Savjetujem vam da isprobate, jer nemate što izgubiti.

Sretno svima!

