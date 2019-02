Pula je spremna za promjene. Više od stotinu Puležana s velikim je zanimanjem pratilo prvi ovogodišnji Mentalni trening Aktivne Hrvatske.

Aktivna Hrvatska se održava sedmu godinu zaredom, a pod visokim je pokroviteljstvom Predsjednice RH Kolinde Grabar-Kitarović. Generalni partner projekta je HEP. Psiholozi Ana Kotzmuth i Igor Čerenšek predstavili su alate koji nas uče kako ustrajati u osobnoj promjeni.

Promjena može biti bilo što: od uvođenja zdravog doručka u jutarnju rutinu do promjene frizure. Čak i promjena madraca na kojem spavamo može biti dramatična, ukoliko nismo napravili dobar izbor. Na promjenu se odlučujemo gotovo svakodnevno, no kod onih velikih, životnih promjena najčešće naletimo na zid i nemogućnost provedbe te promjene do njenog kraja.

Dakle, promjenu prolazimo svakodnevno, od dana svog rođenja i to nas je oblikovalo kao ljude koji jesmo danas. No, želimo li napraviti planiranu promjenu u određenom smjeru, dobro je slijediti nekoliko pravila:

1. Zapitajte se što želite mijenjati i zašto baš to

2. Osvijestite trenutne navike koje ne želite dalje ojačavati i podržavati

3. Provjerite što dobivate sa zadržavanjem tih (starih) navika i s čim ju je pametno zamijeniti

4. Zamislite kako NE uspijevate jer ćete se tako bolje pripremiti na uspone i padove koji vas čekaju po putu

5. Osvijestite činjenicu da je promjena proces i putovanje koje zahtjeva kontinuirana ulaganja i strpljenje

Igor i Ana na kraju ističu kako je najbolje vrijeme za krenuti s promjenom danas!

Predsjednicu RH u Puli je predstavljala đžudašica Lara Kliba, jedna od najboljih sportašica Hrvatske. „Mentalni trening iznimno je važan segment u mom svakodnevnom životu. Alati koji su danas predstavljeni zasigurno će pomoći svima kako bi unaprijedili kvalitetu svog života. Pozdravljam projekt Aktivna Hrvatska kao inicijativu kojoj je cilj zdraviji i aktivniji život svih nas!“

Idući trening tima Kineziološkog fakulteta iz Zagreba održava se u Zaboku u subotu, 16. ožujka. Za sve treninge diljem Hrvatske možete se prijaviti na: www.aktivnahrvatska.hr