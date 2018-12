Plaćanje Mastercard® i Maestro® karticama u Konzumu od 1. do 24. prosinca doprinosi osiguravanju pomoći najmlađima u Hrvatskoj i Ruandi

Mastercard i Konzum donirat će dio iznosa od svake transakcije provedene Mastercard i Maestro karticama u Konzumu od 1. do 24. prosinca, a donaciju će u jednakom omjeru uručiti Udruženju Djeca prva za pružanje pomoći socijalno ugroženim obiteljima u Hrvatskoj s djecom predškolske i školske dobi te UN-ovom Svjetskom programu za hranu (World Food Programme) u svrhu osiguravanja školskih obroka u Ruandi.

Partnerstvo s Konzumom nastavak je Mastercardovih aktivnosti u sklopu globalnog partnerstva sa Svjetskim programom za hranu te borbe protiv gladi školske djece u svijetu. Uz donaciju za školske obroke u Ruandi, donacija će drugu godinu zaredom biti dodijeljena Udruženju Djeca prva koje radi s djecom, mladima i obiteljima koje žive u rizičnim uvjetima.

Koliko je potrebna pomoć socijalno ugroženima u Hrvatskoj, pokazuju i podaci Eurostata koji govore da čak 27,9 posto građana u zemlji živi na rubu siromaštva ili društvene isključenosti, što je skoro 1,2 milijuna stanovnika. S tim brojkama Hrvatska spada u sam vrh europskih zemalja s velikom opasnosti od siromaštva. Osim toga, prema rezultatima istraživanja o dječjem siromaštvu i strategiji nošenja sa siromaštvom hrvatskih kućanstava koje je proveo Ekonomski institut u Zagrebu, svako peto dijete u Hrvatskoj živi ispod granice siromaštva, dok je prema podacima UNICEF-a za više od 20.000 djece u zemlji jedini topli obrok koji pojedu tijekom dana onaj koji njihovi roditelji donesu iz pučke kuhinje.

Problem siromaštva još je izraženiji u nekim drugim krajevima svijeta, poput Trećeg svijeta, gdje Svjetski program za hranu ulaže velike napore u postizanje jednog od svojih glavnih ciljeva – suzbijanja gladi u svijetu do 2030. Jedna od inicijativa kojima se to nastoji ostvariti je i ona u partnerstvu s Mastercardom, kojoj je cilj osiguravanje 100 milijuna školskih obroka u najugroženijim dijelovima svijeta.

Od 2012., kada je sklopljeno partnerstvo, Mastercard svake godine u sklopu svoje kampanje Priceless Causes doprinosi osiguravanju sredstava za školske obroke u ugroženim dijelovima svijeta, kao što je primjerice Ruanda. Do sada je pruženo 17 milijuna obroka, a u tu je svrhu provedeno preko 70 kampanja u 17 europskih zemalja. Zahvaljujući kampanjama u središnjoj i istočnoj Europi, osigurano je 7,5 milijuna školskih obroka u Ruandi, dok ove godine Mastercard središnje i istočne Europe planira donirati do 1.400.000 eura svim zemljama i trgovcima koji sudjeluju u Programu.

„Donacija Mastercarda i Konzuma osigurat će siromašnim obiteljima s predškolskom i školskom djecom zadovoljenje njihovih osnovnih životnih potreba. Zahvaljujući doniranim sredstvima, roditelji će moći kupiti neophodnu hranu i higijenske potrepštine, što inače nisu u mogućnosti od svojih primanja, te tako osigurati minimalne uvjete za zdravi rast i razvoj svoje djece. Ovim putem zahvaljujemo Mastercardu i Konzumu što su prepoznali potrebu u lokalnoj zajednici i odlučili donirati sredstva za pomoć najpotrebitijima,“ poručila je Sonja Vukadinović iz Udruženja Djeca prva.Potrošačima se ne naplaćuje nikakav donacijski iznos na iznos njihove kupnje, a sav trošak donacije snose isključivo Mastercard i Konzum. Za detalje posjetite mastercard.hr i konzum.hr.