Od svake transakcije Mastercard® i Maestro® karticama u Konzumovim prodavaonicama diljem Hrvatske od 26. studenog do 23. prosinca odvaja se sredstva za pomoć djeci Hrvatske i Ruande

ZAGREB, 24. studenog 2020. – Konzum i Mastercard i ove godine ujedinjuju snage u pružanju pomoći socijalno ugroženim obiteljima u Hrvatskoj s djecom predškolske i školske dobi te UN-ovom Svjetskom programu za hranu. U kampanji koja traje od 26. studenog do 23. prosinca, od svake transakcije Mastercard® i Maestro® karticama u Konzumovim prodavaonicama diljem Hrvatske, izdvajat će se dio sredstava, a prikupljena donacija će se u jednakom omjeru uručiti Udruženju Djeca prva te World Food Programmeu, a sve u svrhu smanjenja broja siromašne djece u Hrvatskoj te osiguravanja školskih obroka u Ruandi.

Zbog posljedica globalne pandemije, ovogodišnja kampanja ima još veći značaj, posebice ako se uzme u obzir podatak kako UN („State of Food Security and Nutrition in World“) predviđa da će dodatnih 130 milijuna ljudi do kraja godine biti pogođeno siromaštvom. Zbog poremećaja u globalnim sustavima proizvodnje, distribucije i potrošnje hrane, ekonomske recesije izazvane utjecajem pandemije, ali i sve veće ranjivosti globalnog prehrambenog sustava, studija pokazuje kako bi trenutni broj djece ispod 5 godina (191 milijun) koja su preniska ili neuhranjena, a što se smatra dvama glavnim pokazateljima predviđanja mortaliteta, mogao do kraja 2020. značajno porasti. U isto vrijeme, dok je gotovo 38 milijuna djece diljem svijeta pretilo, samo u Africi bi broj pothranjenih do 2030. mogao sa sadašnjih 20% narasti na preko 50% cjelokupnog stanovništva kontinenta. Upravo je Svjetski program za hranu, s kojim je 2012. Mastercard sklopio partnerstvo te svake godine u sklopu kampanje Priceless Causes doprinosi osiguranju sredstva, jedna od najvećih globalnih inicijativa koja se bori da se taj scenarij i ne ostvari, a sve s ciljem da se do 2030. godine osigura 100 milijuna školska obroka u najugroženijim dijelovima svijeta.

Neumoljivi globalni trend prate i brojke o socijalno ugroženim u Hrvatskoj. Prema istraživanju Ekonomskog instituta („Dječje siromaštvo i strategije nošenja sa siromaštvom kućanstava u Hrvatskoj“) iz 2019. godine, gotovo 300.000 djece u našoj zemlji živi u siromaštvu, često bez osnovnih životnih potrepština. Navedeno istraživanje iznosi još jednu poražavajuću statistiku: svaki pet član siromašnih obitelji izjavio kako je barem jedan član kućanstva u zadnjih mjesec dana išao gladan na spavanje. Pridodamo li tome svakodnevnu neizvjesnost, ekonomsku recesiju, ali i podatke iz najnovijeg istraživanja MasterIndex koje je za Mastercard u listopadu ove godine provela agencija Improve, a koji navode kako je koronakriza odgovorna za smanjenje prihoda 48% ispitanika, dok se 62% njih odreklo većih kupnji tijekom pandemije, jasno je kako će trenutna situacija povećati broj onih obitelji koje si ne mogu priuštiti osnovne potrepštine, a njihovoj djeci u predškolskoj i školskoj dobi onemogućiti jednake uvjete za razvoj i iskorištavanje potencijala.

Akcija Mastercarda i Konzuma za smanjenje siromaštva u Svijetu (Foto: PR)

Partnerstvo s Konzumom nastavak je Mastercardovih aktivnosti u sklopu globalnog partnerstva sa Svjetskim programom za hranu te borbe protiv gladi školske djece u svijetu. Uz donaciju za školske obroke u Ruandi, donacija će biti dodijeljena i Udruženju Djeca prva koje radi s djecom, mladima i obiteljima koje žive u rizičnim uvjetima.

„Sretni smo što smo ponovno dio ove akcije koja nam omogućava da pomognemo onim roditeljima koji, kako bi djeci osigurali osnovne potrepštine, vrlo često odlaze gladni na spavanje. Ne smijemo nikada zaboraviti da će djeca kojoj danas pomognemo već sutra imati veću mogućnost da razviju svoje potencijale i održe korak sa svojim vršnjacima. Vjerujte mi, djeca već u ranoj dobi shvate kako im roditelji ne mogu priuštiti ono što im je potrebno, što često kod njih dovodi do razvoja osjećaja isključenosti. Upravo zbog toga, ova akcija je način kako da im olakšamo taj svakodnevni teret“, rekla je Sonja Vukadinović iz Udruženja Djeca prva.

Potrošačima se ne naplaćuje nikakav donacijski iznos na iznos njihove kupnje, a sav trošak donacije snose isključivo Konzum i Mastercard. Za detalje posjetite mastercard.hr i konzum.hr.