U petak, 26.7. u Međimurje su stigla povjerenstva HTZ-a koje odlučuju o najuspješnijoj kontinentalnoj destinaciji u Hrvatskoj te o najuspješnijoj destinaciji zdravlja. Iz tih su razloga posjetili Sveti Martin na Muri i LifeClass Terme Sveti Martin.

Još jedan od potencijala Svetog Martina na Muri

LifeClass Terme Sveti Martin u svoju ponudu uključuju sve ono što pogoduje zdravlju. Healthness, tj. kombinacija lokalne gastronomije, aktivnog odmora, medical wellnessa i općenito wellness doživljaja koji posjetitelji dobivaju dolaskom u Terme čini Međimurje mjestom koje podiže svijest o zdravlju te vraća u ravnotežu i probuđuje tijelo, um i dušu. Piling iz vlastite proizvodnje, yoga i biodinamička večera samo su dio ponude Termi Sveti Martin.

Ima se što za vidjeti i isprobati

Svaki gost koji dođe u Sveti Martin na Muri čini dobro za svoje zdravlje. Osim što je došao odmoriti, može se opustiti u spa i healthness zoni, uživati u termalnom kompleksu The Temple of Life, otići na terapije ili pregled u polikliniku Lumbalis, konzumirati proizvode iz biodnimačkog vrta koji Terme same uzdržavaju te posegnuti za raznim aktivnostima koje će ga napuniti svježim zrakom i odmoriti od svakodnevnog stresa.

Međimurje je u posljednjih nekoliko godina primilo nekoliko vrijednih nagrada. LifeClass Terme Sveti Martin i Sveti Martin na Muri trenutno su nominirani za najuspješniju destinaciju turizma zdravlja, a Međimurje za kontinentalnu destinaciju 2019. Sada preostaje nestrpljivo iščekivanje nagrada.