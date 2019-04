Run Croatia i Lidl Hrvatska pozivaju trkače i posjetitelje na prvu zajedničku utrku u krčkom Puntu 27. travnja

Trgovački lanac Lidl Hrvatska novi je ponosni sponzor utrka u organizaciji Run Croatia-e, tvrtke za promociju sporta, zdravog načina života i pobjedničkog duha. U sklopu svoje krovne kampanje #aktivnikrozgodinu, Lidl će ove godine sponzorirati 10 Run Croatia utrka na atraktivnim lokacijama diljem Hrvatske, a sezona će se zatvoriti na najbolji mogući način – na poznatom i svima omiljenom Zagreb Advent Runu. Prva zajednička utrka održat će se u Puntu na otoku Krku 27. travnja od 16:30 sati.

Lidl Hrvatska poznat je po tome da podržava i potiče sport i zdravi način života, kako interno među

svojim zaposlenicima, tako i putem brojnih javnih programa koje podupire. Ne čudi tako partnerstvo

ovog trgovačkog lanca s tvrtkom Run Croatia, u javnosti poznatoj po svojoj predanosti promociji sporta. Na Run Croatia utrkama prošle je godine sudjelovalo više od 6000 natjecatelja iz Hrvatske i svijeta, a organizatori i sudionici dokazali su da imaju i veliko srce doniravši sredstva od nekoliko utrka u humanitarne svrhe. Trkači će i ove godine trčati kroz neke od najljepših lokacija diljem Lijepe Naše - od Zagreba, preko Gorskog Kotara i Istre, pa duž obale i otoka sve do južne Dalmacije.

Osim sponzoriranja 10 utrka Run Croatia, Lidl Hrvatska priprema i posebne akcije za sve kupce u svojih

97 trgovina diljem Hrvatske. Zajedničke utrke Lidla i Run Croatia održavat će se od travnja pa sve do

prosinca, i to na prekrasnim otočkim lokacijama Krka (Punat i Malinska), Brača, Lošinja, ali i gradova

poput Zagreba, Splita, Poreča, Vodica te općina Križ i Ravna Gora. Svi koji se žele prijaviti na neku od

utrka, to mogu učiniti na idućem linku: https://runcroatia.hr/