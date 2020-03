U sklopu partnerstva Okusa zavičaja i HGSS-a, Lidl Hrvatska donirao 200 tisuća kuna inicijativi "Čisto podzemlje" za čišćenje jama i špilja

Trgovački lanac Lidl Hrvatska uručio je donaciju u iznosu 200.000,00 kuna inicijativi Čisto podzemlje, a sve u sklopu ponosnog sponzorstva Hrvatske gorske službe spašavanja. Voditeljica korporativnih komunikacija Lidla Hrvatska Marina Dijaković, u društvu pročelnika HGSS a Josipa Granića, uručila je simboličan ček Ruđeru Novaku, članu HGSS-a i voditelju ovog važnog i hvalevrijednog projekta. Sav donirani iznos bit će upotrijebljen za prijeko potrebno čišćenje brojnih onečišćenih jama i špilja diljem Hrvatske, s ciljem zaštite okoliša - prvenstveno voda, a pod zajedničkim sloganom Čuvajmo vode – izvor naše budućnosti.

„Ponosni smo što u sklopu našeg partnerstva s HGSS-om imamo priliku podržati ovu uistinu plemenitu akciju inicijative Čisto podzemlje kojoj je cilj zaštita hrvatske pitke vode. Veseli nas što će Lidlova donacija pomoći ovim predanim i vrijednim ljudima u njihovim naporima čišćenja jama i špilja, a sve kako bi svima nama osigurali čišću i bolju budućnost“ – izjavila je Marina Dijaković iz Lidla Hrvatska.

Polovica teritorija Hrvatske je krški teren, na kojem se nalaze brojne špilje i jame. Prema procjeni speleologa, istraženo je oko 10.000 špilja i jama, no njihov ukupan broj mogao bi biti i dvostruko veći. Ovaj nevidljivi sustav nam je životno važan jer se u krškom podzemlju krije najveći dio domaćih zaliha pitke vode. Hrvatsko je podzemlje u svjetskim razmjerima jedinstveno po raznolikosti podzemne faune, a podzemni vodonosnici jedni su od izdašnijih u Europi. Krške jame su kolektori vode, a ako su one onečišćene, pitka voda ispire se preko otpada i prolazi do naših vodocrpilišta, izvora, potoka i rijeka. U našem je kršu dosad evidentirano preko 800 ilegalnih odlagališta koja ugrožavaju georaznolikost, jedinstvenu faunu i važne zalihe podzemne pitke vode.

PR (Foto: Promo)

Voditelj inicijative Čisto podzemlje Ruđer Novak ovom je prilikom poručio: „Naš osnovni cilj je zaustaviti novo onečišćenje špilja i jama jer bacanje otpada nažalost nije samo stvar naše prošlosti, nego se događa i danas. Lidlova sveobuhvatna kampanja omogućit će ono što cijelo vrijeme zagovaramo, a to je jačanje svijesti svakog pojedinca o odlaganju otpada na prikladan način. Veliko hvala Lidlu Hrvatska na ovoj donaciji, koja će nam omogućiti da se usmjerimo na aktivnu borbu protiv zagađenja špilja i jama - čišćenjem krškog podzemlja.“

Potaknuti ovom važnom problematikom, Zagrebački speleološki savez je 2015. godine volonterski pokrenuo Inicijativu Čisto podzemlje, s osnovnim ciljem popularizacije problema divljih deponija otpada u krškom podzemlju. Oko projekta je trenutno okupljeno 30-ak speleoloških udruga, kao i Hrvatska gorska služba spašavanja. Posljednjih 5 godina organizirano je 20-ak jedinstvenih akcija čišćenja u kojima je iz dubokih jama izvađeno 60-ak kubika otpada. Jedan od glavnih uzroka zagađivanja podzemlja su nedovoljna svijest stanovnika krša koji odlažu otpad na neprimjeren način. Prije 50 godina kućanski otpad bio je uglavnom prirodnog podrijetla i nije sadržavao puno štetnih kemikalija, no danas plastične ambalaže, automobilske gume i ostali kućanski otpad mogu zagađivati okoliš desetljećima. U jamama se često pronalazi i građevinski i klaonički otpad, kao i eksplozivne naprave. Voda u kršu kreće se brzo pa nema mogućnosti njenog pročišćavanja pa štetni sastojci mogu lako zagaditi vodocrpilišta i pitku vodu na većim područjima.

PR (Foto: Promo)

Lidl Hrvatska, Hrvatska gorska služba spašavanja i Inicijativa Čisto podzemlje žele iskoristiti ovu priliku da još jednom pozovu hrvatsku javnost da odgovornim ponašanjem zaustave zagađenje naših špilja i jama jer su one prirodna veza između površinskih i podzemnih voda.