Ukoliko pripadate grupi ljudi koji za računalom provode više od 6 sati dnevno, ovo je priča koja bi vas mogla zainteresirati.

Dugotrajni rad za računalom, neispravan položaj sjedenja te neodgovarajuća oprema uvelike mogu otežati svakodnevno funkcioniranje i dovesti do bolnih stanja koji izravno utječu na produktivnost, ali ponajviše na zdravlje.

Zdravlje bi trebalo biti na prvom mjestu, no sigurno ste u svojoj karijeri tijekom rada na računalu osjetili zatezanje, laganu bol pa čak i nepokretljivost ručnih prstiju ili dijelova šake. Prekid aktivnosti uslijed bolnog podražaja zasigurno ima najbolji kratkotrajni učinak, no dugotrajno ignoriranje osjeta boli može dovesti do sindroma karpalnog tunela. Riječ je o bolesti, odnosno sindromu koji najviše pogađa radnu populaciju koja često i mnogo vremena provodi za računalom koristeći neodgovarajuću računalnu opremu.

Takozvana kompjuterska šaka „udara“ tamo gdje ste najranjiviji, a kao što i sam naziv sugerira, riječ je o šaci ruke kojom izvodite neku repetirajuću aktivnost poput klikanja, ili pisanja, a zapravo se radi o pritisku na živac medianus u tunelu kroz koji živac i tetive mišića savijaju prste i ručni zglob kako bi izveli neki kontrolirani pokret. Kada taj pokret postane bolan i neizdrživ, vjerojatno bolujete od navedenog sindroma.

Prevencija je zasigurno najbolji i najisplativiji način. A jedno od najboljih preventivnih rješenja nalazi vam se upravo na dohvat ruke! Iz tvrtke Mikronis koja u svojoj ponudi nudi cijeli niz poslovnih rješenja izdvajaju jedan od ponajboljih miševa današnjice, a to je Logitech Master 2S. Riječ je o mišu s kojim ćete moći provoditi sate i sate uz računalo, a da pritom ne osjetite nikakvo opterećenje za šaku ili prste. To ponajprije možemo zahvaliti iznimno ergonomski oblikovanom obliku miša čija forma jamči idealan položaj šake i prstiju. Za palac je osmišljen i poseban oslonac na mekanu površinu kako bi se u potpunosti omogućio prirodan i ugodan položaj ruke i šake. Sam miš teži 145 grama, a na računalo se spaja putem malenog USB prijemnika ili Bluetooth vezom. Svakako treba naglasiti i revolucionarni senzor Darkfield (rezolucija 4000 DPI), koji omogućava rad na doslovce svakoj podlozi, pa čak i staklu. Samim time korisniku je omogućen radi u gotovo svim uvjetima što u velikoj mjeri doprinosi komforu i produktivnosti.

Miš je kompatibilan s Windows i Mac operativnim sustavima te dolazi s dvogodišnjim jamstvom. Osim što ćete uživati u brojnim drugim karakteristikama jednog od najnaprednijih miševa na tržišta, odabirom ovog miša vaše tijelo će vam biti zahvalno. Budite svog tijela gospodar - Na Master način!