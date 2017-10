Prijavi se, postani stand up komičar/ka i osvoji turneju u 20 gradova

Nakon jedanaest godina stvaranja scene, sedam godina redovnog rada kluba i pokretanja redovne stand up scene u Splitu, Studio smijeha odlučio je zagristi još jače prema širenju scene u Hrvatskoj. U suradnji sa kreativnom agencijom Sretna lubenica, a pod pokroviteljstvom Plidente organizira stand-up talent show pod nazivom „POKAŽIMO ZUBE“ i to u deset gradova Hrvatske.

Kroz open mic natjecanja izabrati će najboljeg hrvatskog nadolazećeg stand up komičara/ku za 2017/2018. godinu, a pobjednik/ca showa osvaja turneju u 20 gradova, te ugovor sa Studijem Smijeha, a svi učesnici showa dobivaju mogućnost suradnje i mentorstvo Studija Smijeha. I kako nas ne bi uzeli na zub, svi natjecatelji u svakom gradu dobiti će poklon paket Plidente.

Stand up comedy scena u Hrvatskoj je sve jača i jača, a osim Zagreba i Splita, gdje postoje večeri otvorenog mikrofona, ovo je jedinstvena prilika da i duhoviti ljudi u ostalim gradovima Hrvatske ozbiljno zakorače prema hrvatskoj stand up sceni. Stand up komedija kao performans doprinosi razvoju mentaliteta i svijesti kod publike i izvođača, a kao nastupačka forma mladima omogućava da se kreativno razvijaju u više smjerova: autorskom, režiserskom, te izvođačkom. Vizija projekta je tehničko-savjetodavnom podrškom povećati broj stand up komičara/ki u Hrvatskoj.

Prijatelji su Vam rekli da ste duhoviti? Uvijek ste bili razredni klaun? Ne možete ne komentirati glupe stvari koje Vas okružuju? Ovaj talent show je pravo mjesto za Vas! Dođite, prijavite se i podijelite Vaša mišljenja i stavove s publikom. Godine nam nisu bitne, samo da ste punoljetni!

Open mic večeri odnosno večeri otvorenog mikrofona proizvele su mnoge sadašnje stand up komičare/ke, postanite i Vi jedan/a od njih!

Program i show vode Marina Orsag, Goran Vinčić plus gosti komičari/ke Studija Smijeha, a natjecanja će se održati u Zagrebu, Karlovcu, Dubrovniku, Splitu, Varaždinu, Čakovcu, Osijeku, Slavonskom brodu, Puli i Rijeci. Za Zagreb i Karlovac prijave su do 14. i 17.listopada, a info za ostale gradove kao i pravila natjecanja te info o nagradama i prijavama možete naći na: www.studiosmijeha.hr/pokazimozube

Raspored natjecanja i snimanja:

16.10. Zagreb Studio

19.10. Karlovac Ziggy bar

24.10. Dubrovnik Lazarete

25.10. Split Ghetto

31.10. Varaždin Elephant

03.11. Čakovec Podroom

06.11. Osijek Campus

07.11. Slavonski Brod Insomnia

13.11. Pula Shipyard pub

14.11. Rijeka Tunel Club

Prijavite se i postanite dio sve šire i jače stand up comedy scene u Hrvatskoj.

Pratite nas na: www.facebook.com/pokazimozube i www.youtube.com/ThePlidenta