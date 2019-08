Pomoć u poboljšanju kvalitete života nekoliko vrlo osjetljivih skupina naše zajednice, tema je kojoj se rijetko pridaje velika pozornost.

Kako pomoći u integraciji pripadnika nacionalnih manjina, djece i mladih osoba s poteškoćama u razvoju ili invaliditetom u zajednicu, kako prevenirati i smanjiti njihovu socijalnu isključivost, educirati ih te im olakšati ulazak na tržište rada, goruća su pitanja koja traže adekvatna i konkretna rješenja i odgovore.

Inkluzivna farma, RoUm i MIHA, ovogodišnji pobjednički projekti natječaja Tele2 i Zaklade Reach for Change „Izaberi promjenu!“, pomažu upravo onima kojima je pomoć najpotrebnija te su izvrsni primjeri hrvatskih društvenih poduzetnika. Svakome od tri pobjednička projekta dodijeljena je godišnju financijska podrška u visini od 180 tisuća kn te stručna podrška kroz inkubator program. Zahvaljujući inkubator programu pobjednicima natječaja, tzv. Liderima promjena, bit će omogućeno daljnje razvijanje projekata kako bi bili što uspješniji te svojim radom pomogli što većem broju djece.

Inkluzivna farma je mjesto koje će osigurati dom djeci i mladima s teškoćama u razvoju te uključivanje u lokalnu zajednicu. Projekt predviđa razvoj samoodržive ekološke farme na kojoj će raditi djeca i mladi s poteškoćama u razvoju. Izvršavanjem zadataka specifičnih za farme osobno će rasti, ali i pridonositi zajednici proizvodnjom i prodajom stečenih dobara: „Stvaranje Inkluzivne farme osigurat će djeci i mladima s teškoćama u razvoju priliku za bolju budućnost, uključenost i pokazivanje njihovih mogućnosti, a ne ograničenja. Djeca i mladi s teškoćama razvijat će se u prirodnom okruženju u ruralnom području grada Petrinje učeći kroz svakodnevne aktivnosti koje će se provoditi na farmi, gradeći samoodrživu, ekološku farmu i postajući ravnopravni članovi društva.“, istaknula je nositeljica projekta Ivana Šalić.

Projektom RoUm utječe se na promjenu pristupa inkluziji mladih Roma u obrazovanju i prelasku na tržište rada kroz proizvodne, informatičke i edukativne radionice. RoUm je društveno odgovoran način proizvodnje koji u proizvodnom procesu koristi odbačene predmete i reciklirane materijale. Predmete prati digitalna priča koja je produkt dječje mašte i pristupa informatičkim znanjima i digitalnim vještinama koje su potrebne za tržište rada u budućnosti: „Unikatne, prenamijenjene, umjetničke i dizajnerske predmete stvaraju renomirani umjetnici i dizajneri u suradnji s mladim Romima koji razvijaju svoju nadprosječnu manualnost i kreativnost te kroz rad i usavršavanje lakše pronalaze svoj put prema integraciji.“, naglasio je Senad Siniša Musić, nositelj projekta.

Projekt MIHA u potpunosti je prilagođen potrebama najmlađih korisnika s različitim komunikacijskim potrebama. Riječ je o razvoju mobilne aplikacije i interaktivne radionice na kojima djeca, koja su izvorni govornici hrvatskog znakovnog jezika, proširuju svoj vokabular konzumirajući sadržaj koji je audio-vizualno obogaćen: „MIHA aplikacija sadrži niz pojmova koje znakuju djeca izvorni govornici hrvatskog znakovnog jezika te je svaki pojam popraćen i sličicom i audio zapisom pojma kako bi potakli učenje kod djece različitih mogućnosti. Aplikaciju će moći koristiti i djeca tipičnog razvoja, roditelji, stručnjaci i ostali zainteresirani, a sadržavat će i kviz provjere naučenih pojmova. Cilj nam je omogućiti jednakost odnosno pružiti adekvatan način komunikacije svoj djeci.“, kazala je osnivačica projekta Lina Daxini.

Kroz suradnju zaklade Reach for Change i Tele2 do sada je podržano 15 projekata društvenog poduzetništva koji su svojim djelovanjem dotaknuli živote skoro 6000 djece te je investirano preko 4 milijuna kuna financijskih sredstava. Reach for Change globalno provodi svoje programe kroz partnerstva s akterima iz svih sektora, a u Hrvatskoj od 2015. godine uspješno surađuje s telekomunikacijskom tvrtkom Tele2 koja na ovaj način podiže ljestvicu korporativne odgovornosti potičući pozitivni društveni utjecaj te jača ekosustav za razvoj društvenog poduzetništva.