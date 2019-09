Najuspješniji projekt Zagrebačke škole crtanog filma, koji se emitirao od 1969. do 1978. godine, ponovo se vraća u punom sjaju, a sada ga imate priliku vidjeti i vi!

Hrvatska animirana serija Profesor Baltazar nastala je kao svojevrsni odgovor na nasilne američke filmove, a ulaskom u pedesete simpatični znanstvenik zaključio je da je vrijeme za povratak.

Baltazar je napravio sve što se napraviti dalo, snimio je 59 epizoda kratkih crtanih filmova koji su se prikazivali na televiziji, odradio predstave, slikovnice, pa čak i ima svoju ambulantu u Dječjoj bolnici u Klaićevoj, te se pojavljuje i na poštanskim markama, no preostala mu je samo jedna stvar. Uskoro će svjetlo dana ugledati i prvi, nikad viđeni kratkometražni animirani film Profesor Baltazar.

Baltazar program (Foto: Baltazar program)



Veliko je to iznenađenje za sve one koji su otkačenog i dobroćudnog lika Baltazara obožavali, no i za one koji će se njime oduševiti na prvi pogled.

Producentska kuća Ultra link donosi nam novu priču čiju tematiku jedva čekamo otkriti, a na filmu su radili Boris Kolar, originalni autor i redatelj, scenarist Dino Krpan, glavni animator Siniša Mataić, kompozitor Vjeran Šalamon te Krešimir Mikić kao narator.

Svečana premijera održat će se u Zagrebu, u subotu 21. 9. u 19:30, u Glazbenom paviljonu na Trgu Nikole Šubića Zrinskog te je projekcija otvorena za javnost.

Film je sufinanciran sredstvima državne potpore koja dodjeljuje Hrvatski audiovizualni centar.