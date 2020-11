Sterilizirati ili kastrirati svojeg kućnog ljubimca, za vlasnika je često teška odluka na koju se mnogi ne odlučuju. Istraživanja su pokazala da svega 33% Hrvata sterilizira svoju mačku u odnosu na ostale Europljane koji to rade mnogo češće.

No treba znati da je prosječan životni vijek steriliziranog kućnog ljubimca mnogo dulji od onog koji to nije, a tome u prilog govore i brojke. Studije su pokazale kako čak 39% ženskih mačaka i 62% muških mačaka živi dulje od mačaka koje nisu sterilizirane odnosno kastrirane. Vlasnici su često u strahu da će sterilizacijom pridonijeti debljanju i tromosti mačke, no danas i zato postoji rješenje u obliku prilagođene prehrane. Kako biste i vi donijeli odluku koja će vaš, ali i život vašeg mačka učiniti kvalitetnijim i boljim, donosimo pet benefita sterilizacije.

Mia Kovačić zna da je dom tamo gdje je mačka: "Želim Spocku pružiti duži i kvalitetniji život"

Sretna mačka, sretan vlasnik: Evo zašto je bitno sterilizirati kućnog ljubimca

Neželjena legla

Najveća dobrobit sterilizacije mačaka zasigurno je sprječavanje neželjenih legla i samim time smanjenje populacije mačaka. Kako jedna mačka može na svijet donijeti i do 15 mačića, svake godine milijuni mačaka završe na ulici jer se o njima nema tko brinuti. Svaki puta kada vlasnik svoju ne steriliziranu mačku pusti van, velike su šanse kako će doma doći skotna, a pronalazak doma za izlegle mačiće nije lak zadatak. Neke mačke mogu imati i komplikacije pri porodu zbog čega se situacija s vašim voljenim kućnim ljubimcem može dodatno zakomplicirati. Jedino sterilizacijom možete spriječiti ovaj problem s kojim se brojni nose.

Prevencija bolesti

Sterilizacija odnosno kastracija mačaka pomaže u prevenciji urinarnih bolesti i raka dojke i testisa, koji imaju kobne posljedice na gotovo 90% mačaka. Njome se zaustavlja proizvodnja spolnih hormona zbog kojih mačka nema potrebu izlaziti van kako bi se parila i samim time sprječavaju se bolesti koje bi druge mačke mogle prenijeti vašem ljubimcu. Sterilizacija koju obavimo prije prvog tjeranja pružit će najbolju zaštitu vašem kućnom ljubimcu od ovih bolesti, a pravilnom prehranom pomoći ćete mu da izraste u zdravog ljubimca koji će s vama biti dugi broj godina.

Prilagođenom prehranom pomoći ćete mački da izraste u zdravog i dugovječnog ljubimca (Foto: Shutterstock)

Čišći dom

Kao i kod ljudi, ciklusi kod mačaka variraju i vrlo su individualni. No ženke se obično tjeraju četiri do pet dana tijekom sezone parenja. Kako bi privukle mužjake ženke ispuštaju tekućinu koja ima izražajan miris. S druge strane muška mačka u tom periodu obilježava vertikalne površine urinom intenzivnog mirisa kako bi drugim mužjacima naznačio da je ovo njegov teritorij, dok istovremeno govori ženkama kako je on spreman za parenje. Sterilizacijom mačaka ovaj se problem obilježavanja teritorija smanjuje te mačka ima puno slabije porive za obilježavanjem pokućstva.

Privrženiji, mirniji ljubimci

Sterilizacijom se smanjuje neželjeno ponašanje kod mačaka. U prvom redu to se odnosi na agresiju kojoj su jednako sklone i ženske i muške mačke. Bez nagona za parenjem, mačka će biti mirnija i manje sklona odgovarati na pozive drugih mačaka za parenjem. Mačka sterilizacijom više neće biti frustrirana i agresivna, već nježna i privržena zbog čega će odnos između vlasnika i ljubimca zasigurno biti bolji nego do tada.

Nema više bježanja

Tijekom sezone parenja, svi hormoni i instinkti mačkama govore kako trebaju pronaći partnera. Ako imate samo jednu mačku, ona će htjeti pobjeći kada god otvorite vrata kako bi ispunila ono što joj je prirodom urođeno. Mužjaci bježe jednako kao i ženke jer su i oni pod utjecajem hormona koji zahtijevaju istu stvar. Jednom kada pobjegne, vaša se mačka izlaže opasnosti od ozljeda jer prelazi brze ceste kako bi došla do partnera s kojim će se pariti. Sterilizacijom se potreba za bježanjem smanjuje te će mačka biti sretnija u kućnom okruženju gdje se osjeća ugodno i sigurno.

Mačka se neće udebljati

Jedan od razloga zbog kojeg se vlasnici mačaka ne odlučuju na sterilizaciju jest to da će se njihova mačka ulijeniti i udebljati. Iako postoji povezanost između sterilizacije i debljanja, do njega najviše dolazi prejedanjem mačke, manjkom aktivnosti i krivom prehranom. Kako bi mačka normalno nastavila sa svojim životom i izrasla u zdravog ljubimca, Purina je osmislila hranu Pro Plan Sterilised koja je obogaćena kvalitetnim sastojcima, a koji pomažu u jačanju imuniteta i održavanju tjelesne težine mačića nakon sterilizacije. Osim prehrane za nakon sterilizacije, u ponudi imaju i prehranu Pro Plan Sterilised 7+ namijenjenu starijim steriliziranim mačkama koja pruža svu potrebnu nutritivnu podršku za zdravlje starijih mačaka.



Sadržaj je napravljen u produkciji Nova Studia, native tima Nove TV i Purine, u skladu s najvišim profesionalnim standardima.