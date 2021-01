Jedna mačka može na svijet donijeti više od 15 mačića u jednoj godini, što je itekako alarmirajuća činjenica uzmemo li u obzir broj mačaka koje svakodnevno možemo vidjeti na ulici. Mjesta je u azilima premalo, stoga je sterilizacija logično rješenje jer osim što osigurava da mačake ne završe na cesti, sprječava i brojne zdravstvene probleme.

Kućni ljubimci unose mnogo veselja u vaš život, no zajedno s njima dolazi i velika odgovornost jer osim što zahtijevaju mnogo pažnje, tu su i brojna zdravstvena pitanja kojima se morate baviti. Neovisno o tome jeste li nedavno usvojili mačku ili o tome tek razmišljate, jedna od najvažnijih zdravstvenih odluka koje ćete donijeti bit će ona o njezinoj sterilizaciji.

Kako bi otkrila kako po pitanju sterilizacije dišu Hrvati, PURINA je u travnju provela veliko istraživanje o sterilizaciji mačaka. Istraživanje je pokazalo zabrinjavajuće rezultate jer svega 33 % Hrvata sterilizira svoju mačku koja živi s njima u kućanstvu, što je upola manja brojka u odnosu na ostatak Europljana koji to rade u 73 % slučajeva.

Mačke su u Hrvatskoj, uz pse, omiljeni kućni ljubimci. Troje od deset ljudi ima mačku, a od svih mačaka koje žive u kućanstvima sterilizirana je samo trećina njih. Potaknuta rezultatima istraživanja, PURINA je s udrugom Indigo, Pet centrom, veterinarskim ambulantama Buba, Kreszinger, Fabela, Marković i Happy Dog i poznatim vlasnicima kućnih ljubimaca odlučila pokrenuti edukativnu kampanju „Dom je tamo gdje je mačka“.

„Dom je tamo gdje je mačka“ ima za cilj educirati široku javnost, pozvati sve sadašnje i buduće vlasnike i prijatelje mačaka da svojim ljubimcima omoguće kvalitetniji i duži život, a time ujedno doprinesu smanjenju broja napuštenih mačaka i mačića, što je veliki problem u našim krajevima, pogotovo u većim gradovima.“ Izjavila je Nataša Rajlić, iz Purine.

Iako se oko tog pitanja često lome koplja, sterilizacija ima brojne prednosti s kojima će vaš, ali i mačkin život biti mnogo jednostavniji.

Jedna mačka može na svijet donijeti više od 15 mačića u jednoj godini, što je itekako alarmirajuća činjenica uzmemo li u obzir broj mačaka koje svakodnevno možemo vidjeti na ulici. Ipak, kod nas je najčešće riječ o okotu od 3 do 6 mačića, no to situaciju ne čini mnogo boljom. Vlasnici mačaka svoje ljubimce često puštaju izvan doma, što može biti problematično ako je riječ o ženki koja nije sterilizirana. Kao i svaka životinja, i mačka ima nagone koji vrlo lako mogu dovesti do neželjenog parenja i skotnosti s kojom se vlasnik na kraju mora nositi.

Mjesta u azilima već sad ima premalo, stoga sterilizacija pomaže spriječiti brojna legla koja često završe na ulici te dovode do prenapučenosti mačaka koje su prepuštene same sebi.

Pravovremena sterilizacija donosi i neke druge benefite, primjerice kod ženki može spriječiti nastanak brojnih zdravstvenih problema kao što su tumori i infekcije u reproduktivnim dijelovima. Tome u prilog idu i brojna istraživanja koja govore da mačke koje su prošle sterilizaciju, neovisno o spolu, zapravo žive mnogo dulje i zdravije od onih koje nisu.

Sterilizacijom utječemo i na ponašanja mačaka. Iako se to najčešće odnosi na mužjake, bilo kakva vrsta agresije bit će smanjena ili neutralizirana. Ženke se više neće tjerati te će oba spola prestati obilježavati teritorij po vašem domu kako bi privukla partnera. Također, jednom kad je sterilizirana, mačka više neće bježati od kuće jer za time više neće imati potrebe.

„Mačke i dalje imaju svoj stari lovački nagon i znatiželjnu narav zbog koje ih i obožavamo. Istovremeno, sterilizacijom sprječavate da mačići iz neželjenih legla završe na ulici. Sterilizacija je za mačke bezbolna, oporavak brz, a dobrobiti za mačke, ali i kućanstvo u kojem žive, velike. Jedino na što trebate paziti je da nakon sterilizacije mačke jedu posebnu hranu za sterilizirane mačke“, rekla je Ivana Ljolje, veterinarka iz Veterinarske ambulante Buba.

Sudeći po brojkama istraživanja, možemo zaključiti kako se kod nas na sterilizaciju još uvijek gleda kao na nešto loše zbog straha da će se njome naškoditi svojem kućnom ljubimcu. No ovdje je riječ o rutinskom zahvatu kojim ćete pomoći svojoj mački kako bi bila zadovoljnija u svojoj okolini. Zato je bitno educirati se i proučiti sve prednosti i mane, što možete učiniti na web stranici Purina Pro Plan Hrvatska i Facebook stranici Purina Hrvatska, kako biste svojem kućnom ljubimcu omogućili što sretniji i kvalitetniji život.